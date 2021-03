Bíróság elé citálja Brüsszel Lengyelországot az igazságügyi reform miatt

Az Európai Bizottság 2018-ban indított vizsgálatot a lengyel igazságszolgáltatási rendszer átalakítása miatt. Brüsszel többek közt azt kifogásolja, hogy a bírákat egy olyan új testület nevezi ki, amelyben többségben vannak a nagyobbik lengyel kormányzópárt, a Jog és Igazságosság (PiS) képviselői.

„Úgy véljük, hogy az igazságszolgáltatás átalakításáról szóló lengyel törvény aláássa a lengyel bírák függetlenségét, és összeegyeztethetetlen az uniós jog elsőbbségével. Ezért úgy döntöttünk, hogy Lengyelországot az Európai Unió Bírósága elé idézzük, és ideiglenes intézkedéseket kérünk, amíg az nem hoz jogerős ítéletet az ügyben”

– áll az Európai Bizottság szerdai Twitter-bejegyzésében.

We consider that the Polish law on the judiciary undermines the independence of Polish judges and is incompatible with the primacy of EU law.

We decided to refer Poland to the EU Court of Justice and we ask for interim measures until it has issued a final judgment in the case.

