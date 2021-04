A spanyol ajkúaknak sem tetszik Biden bevándorlási politikája

Az Egyesült Államokban élő spanyol ajkúak ugyanolyan mértékben ellenzik, mint amilyenben támogatják Joe Biden elnök liberális migrációs politikáját, míg a nem egyértelmű pártválasztók kétharmada szintén ellenzi – derül ki az amerikai NPR médiahálózat megbízásából készült közvélemény-kutatásból.

A felmérés során 1309 felnőttet kérdeztek arról, hogy „helyeslik-e vagy sem, ahogyan Biden elnök kezeli a bevándorlást”. A válaszadók 33 százaléka támogatta Biden bevándorlási politikáját, míg 54 százalékuk nem – derül ki a Marist március 22. és 25. között elvégzett közvélemény-kutatásából.

