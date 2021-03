Megosztás Tweet



Biztos lábakon állnak a magyar-üzbég kapcsolatok, jó lendületet vett a két ország együttműködése – mondta Orbán Viktor miniszterelnök keddi taskenti sajtónyilatkozatában.

Savkat Mirzijojev üzbég államfő fogadja Orbán Viktor magyar kormányfőt Taskentben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A kormányfő kifejtette: nagy reményekkel és optimizmussal érkeztek Üzbegisztánba. Látták az elmúlt néhány év korszerűsítési, politikai és gazdasági kísérleteit, látják, hogy Üzbegisztán nagy fába vágta a fejszéjét: a rendelkezésére álló erőforrásokat egy modern gazdaság keretei között próbálja mozgósítani, és ez tiszteletre méltó program – értékelt.

Közölte: azért is örömmel jöttek, mert így személyesen is köszönetet mondhatnak az egy évvel ezelőtti nemes gesztusért. Akkor kezdődött a világjárvány, és nem volt elég védőfelszerelés, vakcinákról pedig „nem is beszélhettünk még akkor” – idézte fel.

Emlékeztetett: abban a nehéz helyzetben,

amikor mindenkinek szüksége volt védőeszközökre, Üzbegisztán és annak elnöke „gondolt a magyarokra”,

és sok százezer maszkot küldött Magyarországra, hogy a járvány terjedését megakadályozhassák. A magyarok ezt sosem fogják elfelejteni – tette hozzá.

Orbán Viktor kiemelte: az egész világpolitika és -gazdaság átalakulóban van. Nagy tétekben lehetne fogadni arra, hogy tíz év múlva „egy egész más világban leszünk, mint amilyenben most vagyunk” – fogalmazott. Hozzáfűzte: egyes régiók felemelkednek, mások jelentősége csökken, a világgazdaság súlypontjai átalakulnak, új technológiák jönnek, mozgásban van a világ.

Jó ütemben „fogtuk meg egymás kezét, magyarok és üzbégek”

Úgy látja, ennek az új korszaknak az elején jó ütemben „fogtuk meg egymás kezét, magyarok és üzbégek”, és próbáljuk közösen kihasználni azt a lehetőséget, amelyet ez a nagy átalakulás mindenkinek tartogat, Közép-Ázsiának és Közép-Európának is.

A miniszterelnök hangsúlyozta: tapasztalatai alapján ha az elején nem sikerül a gazdasági együttműködést szimbolizáló zászlóshajót találni, akkor a jó szándék „szétaprózódik és a végén elpárolog”.

Kell egy-két nagy program, közös vállalkozás, gazdasági tett, amely világosan jelzi a magyar és az üzbég vállalkozóknak, hogy egy komoly dolog van készülőben, és „biztonságban hajózhatnak a nagy zászlóshajók mögötti nyugalmasabb vizeken” – mondta.

Kitért rá:

kijelölték azt a néhány zászlóshajót, amely előre fogja vinni a két ország gazdaságát.

Hálásak az együttműködés lehetőségéért a pénzügyi szektorban, és büszkék arra, hogy az üzbég mezőgazdaság korszerűsítésére is „bennünket választottak partnerül” – mondta.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a magyar-üzbég kapcsolatok biztos lábakon állnak, és ezt onnan is lehet tudni, hogy bár a járvány miatt a világkereskedelem volumene csökkent, a magyar-üzbég kereskedelemé növekedett, méghozzá jelentős mértékben. Ez azt mutatja, hogy van benne lehetőség, amelyet okos politikával tovább növelhetnek – mutatott rá.

Megjegyezte: a két ország együttműködhet a nukleáris energia területén is, és a gyógyszeriparban is látnak lehetőséget. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország egy különleges ország, „egy rokontalan nép Európában”. De

a közép-európai térség országainak, a visegrádi csoportnak a munkáját a következő egy évben Magyarország fogja koordinálni.

Orbán Viktor azt kérte az üzbég elnöktől, hogy legyen segítségére abban, hogy a közép-európai és a közép-ázsiai országok együttműködésére kihasználhassák ezt az egy évet.

Hangsúlyozta: jó lendületet vettek a mostani megállapodásokkal, valamint tárgyalásokkal, és várják az üzbég elnököt, hogy viszonozza a látogatást Magyarországon. Ha meglesznek az első eredmények, indítványozza majd, hogy a két kormány tartson együttes ülést, hogy közösen áttekinthessék az elért eredményeket – közölte.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek adott nyilatkozatában elmondta: kilenc megállapodást írt alá az üzbég és a magyar kormány kedden Taskentben, és ezek alapján magyar vállalatok kapják meg a lehetőséget arra, hogy stratégiai ágazatokat átalakítsanak, illetve modernizáljanak Üzbegisztánban.

Mirzijojev és Orbán megállapodott a kapcsolatok fejlesztéséről

Közös nyilatkozatot írt alá a kétoldalú kapcsolatoknak a stratégiai partnerség szintjére emeléséről Savkat Mirzijojev üzbég államfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Taskentben – közölte kedden az üzbég elnöki hivatal.

A két vezető jelenlétében emellett tucatnyi dokumentumot írtak még alá a kétoldalú kapcsolatok sokoldalú fejlesztéséről. Az üzbég tájékoztatás ezek közül a két külügyi tárca közötti, a munkaügy, az atomenergetikai szakemberképzés, az innováció, a kultúra és az agrárium terén való együttműködést említette meg. Megállapodás született a debreceni egyetem üzbegisztáni képzéseinek programjairól is.

Mirzijojev az eseményt követően a kun.uz üzbég hírportál szerint a sajtónak elmondta, hogy a kétoldalú kapcsolatok az elmúlt években dinamikusan fejlődtek – a kétoldalú áruforgalom négy év alatt megháromszorozódott – , és minőségileg új szintre emelkedtek. Mint mondta, a tárgyalások során elsősorban a gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztése kapott komoly hangsúlyt.

Mirzijojev átnyújtotta a magyar vendégnek Arany János Rege a csodaszarvasról című költeményének nemrégiben Üzbegisztánban kiadott kötetét,

amelynek előszavát ő maga írta. A mű fordítója Iszhak Ibragim, Vámbéry Ármin barátja volt, aki három évtizeden át élt a magyar fővárosban.

Üzbég tájékoztatás szerint a két vezető megállapodott a hosszú távú együttműködés megerősítésében, abban, hogy beindítják ennek új, kölcsönösen előnyös formáit, valamint a két ország üzleti körei és régiói közötti kapcsolattartásban. Megbeszélésük témái között szerepeltek kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi és regionális kérdések.

A felek a taskenti tájékoztatás szerint megerősítették, hogy nézeteik és megközelítéseik a béke, a biztonság és a stabiltás megerősítésének az ügyében egybeesnek. Számos kétoldalú megállapodás írtak alá a felek kétoldalú üzleti tanács első ülésén is.

Orbán Viktort hétfőn a taskenti reptéren hétfőn Abdulla Aripov üzbég miniszterelnök fogadta. A magyar kormányfő érkezését követően a Musztakillik téren megkoszorúzta a függetlenség és a humanizmus emlékművét.