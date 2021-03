Egy ügyes kereskedőnek köszönhetjük a Mercedes nevet

Sokan láttak jó üzleti lehetőséget a múlt század fordulóján az éppen csak a szárnyát bontogató automobilban, illetve az autózásban. Számos világhírű autómárka, így a Mercedes–Benz, az Opel, a Ford, a Fiat, a Peugeot vagy a Renault is 1900 környékétől számlálja napjait. A Mercedes gyökerei ugyan a századfordulónál valamivel még régebbről, az anyacég Daimler által 1886-ban szabadalmaztatott úgynevezett Patentwagentől erednek, de a márkanév kereken 120 éves.

A népszerű női névből lett autómárka egy német vállalkozó, Emil Jellinek nevéhez kötődik, aki Lipcsében született.

Több háromkerekű mobil, majd egy Benz gyártmányú jármű birtoklása után egy újsághirdetésben pillantotta meg a Daimler-féle automobilt, ami annyira megtetszett neki, hogy hamarosan felkereste a gyárat Stuttgart mellett. Nem sokkal később Jellinek pénzét egy hat lóerős Daimler modellbe fektette, majd három korszerű, négyhengeres motorral felszerelt gépjárművet is vásárolt, immár viszonteladási céllal.

Az autóüzlet lassan beindult: a következő évben újabb tíz modellt rendelt, utána pedig már huszonkilencet. Ekkor bízta meg a Daimler AG a találékony üzletembert azzal, hogy legyen a márka hivatalos képviselője Monte-Carlóban és a francia riviérán.

Addig példa nélküli sikersorozat vette kezdetét. Emil Jellinek 1900-ban megkapta az Osztrák–Magyar Monarchia, az Egyesült Államok, valamint a francia és a belga piac kizárólagos értékesítési jogát. A sikeres üzletember tevékenységének hála hamarosan bővítésbe kezdett a Daimler, 1903-ban pedig maga Jellinek is felvette a Mercedes nevet.

