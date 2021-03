Deutsch: Stréber módon vesz részt Brüsszel mosdatásában a magyar baloldal

Megosztás Tweet



Az Európai Unióban azért haladnak „csigalassúsággal” az oltási programok, mert Brüsszel hibájából nincs elég vakcina, mert Brüsszel elrontotta a vakcinabeszerzést – jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz európai parlamenti (EP) delegáció vezetője videóüzenet formájában közzétett sajtótájékoztatójában hétfőn.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: tragikus a helyzet Európában, az átoltottság aránya továbbra is rendkívül alacsony, alig 12 százalékos az Európai Unióban. „Mi magyarok is ugyanebben a helyzetben lennénk, ha a brüsszeli vakcinakudarc mellett más forrásokból nem szereztük volna be oltóanyagot” – fogalmazott.

Szavai szerint Magyarországon a beoltottak száma azért éri el a kettőmilliót, az átoltottság csak ezért lehet 21,5 százalék, mert az ország több vakcinát tudott Keletről beszerezni, mint amennyi vakcina az Európai Unióból érkezett. Kijelentette:

Brüsszel próbálta letagadni, hogy a vakcinabeszerzést elrontotta.

Folyamatosan titkolózik, nem hajlandó nyilvánosságra hozni a szerződéseket. A brüsszeli bürokraták másokra mutogatnak, sőt hazudtak a szerződésekről – mondta.

A brüsszeli hazugságok azonban lelepleződtek, kiderült, hogy minden vakcinabeszerzési és szállítási szerződést Brüsszel kötött – emelte ki. Azt is hangoztatta, hogy a magyarországi baloldal „csak tetézi a bajt”, példátlan módon oltásellenes kampányt folytat, és „stréber módon vesz részt a Brüsszel-mosdatásban is”.

Deutsch Tamás elmondta, a Fidesz európai parlamenti képviselői

a megoldás érdekében hétfőn kérdéseket intéztek az Európai Bizottsághoz.

„Haladéktalanul választ várunk arra, hogy mikor hozzák végre nyilvánosságra a brüsszeli vakcinabeszerzési és -szállítási szerződéseket. Választ várunk arra kérdésre, hogy a titkos szerződések szállítási ütemezése alapján az Európai Unióban valójában mikorra érhető el a hetven százalékos átoltottság? És választ várunk arra is, hogy Brüsszel miért ilyen későn és miért ilyen hátrányos feltételekkel kötötte a vakcinabeszerzési szerződésket, és kik a felelősök a brüsszeli vakcinakudarcért?” – fogalmazott.

Egyedül a vakcinával, a védőoltással győzhető le a járvány – tette hozzá a fideszes EP-képviselő.