Büntetővámokkal vág vissza Biden rendszere a Facebook-adóért

Akár 25 százalékos büntetővám kivetését tervezi egyes brit és uniós termékekre Joe Biden adminisztrációja. Az Egyesült Államok liberális vezetése ezzel kíván visszavágni az EU több országában, illetve Nagy-Britanniában bevezetett úgynevezett Facebook-adóért, amelynek célja az amerikai technológiai óriásvállalatok megadóztatása.

Az USA-ba érkező importáruk feketelistáját – a francia parfüm, a sajtok, a pezsgő és a konyak után – most újabb, brit és uniós országokban készülő termékekkel készülnek bővíteni. Ezek közé tartoznak a kerámiák, a kozmetikumok, a játékkonzolok és egyes bútordarabok is – számolt be a Biden-adminisztráció által hétfőn közzétett lista alapján a BBC World honlapja.

Joe Biden liberális demokrata pártja korábban minden alkalmat megragadott, hogy bírálja Donald Trump volt elnököt „az Egyesült Államok szövetségeseinek megadóztatásáért”,

most mégis úgy tűnik, hogy ugyanazt a vámpolitikát követik, mint az USA korábbi republikánus vezetése.

Az amerikai kormány 325 millió dolláros bevételt remél az új védővámoktól – szinte pontosan annyit, mint amekkora veszteség éri az Egyesült Államokban (jellemzően a kaliforniai Szilícium-völgyben) bejegyzett techcégeket az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Franciaországban és Spanyolországban tavaly bevezetett úgynevezett techadó vagy „Facebook-adó” miatt. Az Egyesült Államok tehát konkrét lépésekre csak egyes uniós tagországokkal szemben szánta el magát, de az Európai Unió egésze ellen nem tervezi büntetővámok bevezetését.

A Facebook tavaly augusztusban vállalta, hogy visszamenőleg 106 millió euró adót fizet be a francia államkasszába az országban szerzett bevételek körüli vita rendezésére. Mark Zuckerberg, a kaliforniai technológiai óriás alapítója korábban úgy nyilatkozott, hogy

„rájöttem, mekkora csalódást okoztam az embereknek” azzal, hogy nem fizetett adót az Európában keletkezett jövedelmei után.

Februárban az Egyesült Államok felfüggesztette az egyes brit termékekre, például a single-malt whiskykre kivetett vámokat, amelyeket a francia–brit Airbus légiipari vállalat amerikai tevékenysége miatt vezettek be. A Nagy-Britanniából, illetve az uniós országokból importált acélt sújtó vámtarifákról folyamatban vannak a tárgyalások, számolt be a BBC World.

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok tavaly december 4-én tárgyalt a digitális szolgáltatások adójáról, a brit kormány forrásai pedig hangsúlyozták, hogy a vámlistát inkább eljárástechnikai, mint adóbevételi eszköznek tekintik.

