Egyenes adásban hömpölyög a vörös láva - VIDEÓ

Még mindig lövelli a magasba a lávát az izlandi főváros közelében lévő vulkán, bár már nem olyan hevesen, mint egy héttel ezelőtt, amikor kitört. Hogy a kíváncsi turistákat távol tartsák a veszélyes helyszíntől, most élő közvetítést kezdtek a vulkán közeléből, ahol napi 24 órában lehet nézni a kitörést – hangzott el az M1 Híradójában.

A Geldingadalir fortyogását mostantól már nem csak a helyiek csodálhatják. Egy biztonságos helyen elhelyezett kamera ugyanis a vulkán aktivitásának minden egyes pillanatát élőben közvetíti. A tűzhányó 800 évig volt nyugalomban, nem is csoda, hogy most mindenki látni akarja a szemet gyönyörködtető lávafolyamot.

Már hetekkel ezelőtt tudni lehetett, hogy ki fog törni, ahogy a magma nyomult felfelé, a térséget kisebb földrengések rázták meg, és földcsuszamlások is voltak. Izlandon gyakoriak a földmozgások, de most először mozdult meg a föld a főváros, Reykjavík közelében.

A szakemberek abban bíztak, hogy nem lesz erős a kitörés, amiben igazuk is volt, most pedig azt jósolják, hogy sokkal hosszabb ideig lesz aktív, mint ahogy gondolták, vagyis akár egy évig is folyhat belőle a láva.

A kitörés egyébként nem jelentett közvetlen veszélyt a közeli Grindavik településen élőkre vagy az infrastruktúrára, de a hatóságok mindenkit óva intenek attól, hogy bárki is a közelébe menjen.

A helyiek pedig abban bíznak, hogy így a vulkán újjáélesztheti az izlandi turizmust is, a szigetre ugyanis immár szabadon beutazhat bárki, aki igazolni tudja, hogy teljes védettséget élvez a koronavírus ellen.