Dízelbotrány: egykori igazgatóitól követel kártérítést a Volkswagen

A többéves vizsgálat során feltárt adatok és bizonyítékok alapján az autógyártó korábbi vezetőivel fizettetné meg a dízelbotrány okozta károkat.

A Volkswagen-csoport többéves belső vizsgálatot folytatott a „Dieselgate” miatt, és most megpróbál kártérítést kicsikani az egykori VW-vezérigazgatótól, Martin Winterkortól és az Audi volt vezérigazgatójától, Rupert Stadlertől annak érdekében, hogy enyhítse azokat a hatalmas anyagi károkat, amelyek a kibocsátási csalási botrányból származnak – számolt be a The Verge.

A cég nyomozása során több mint 65 petabájt adatot tártak fel, köztük mintegy 480 millió dokumentumot. Mintegy 1,6 millió ilyen fájlt „azonosítottak relevánsnak, átvilágítottak és felülvizsgáltak” – állítja a német autógyártó. A vizsgálat során áttekintették az ügyészségi és bírósági eljárások aktáit a világ minden tájáról, ahol a társaság tevékenykedett. A mostani belső vizsgálat

„messze a legátfogóbb és legösszetettebb vizsgálat, amelyet valaha egy vállalatnál végeztek a német gazdaságtörténelem során”

– írja a Volkswagen.

Winterkorn 2015 szeptemberében, szinte azonnal a botrány híre után azonnal lemondott a Volkswagen vezetéséről. Később Németországban letartóztatták, és azzal vádolták,

nemcsak hogy tudta, hogy a cég dízelautóinak olyan szoftvere van, amely becsapja a szabályozókat, de még egy évig titkolta is a Környezetvédelmi Ügynökség felfedezését.

Winterkornt az Egyesült Államokban is vád alá helyezték, de valószínűleg nem adják ki soha. Németországban továbbra is tárgyalás alatt áll.

Rupert Stadlert 2018-ban tartóztatták le a német hatóságok, ami miatt az Audi elhalasztotta első teljesen elektromos autójának, az E-Tronnak a bemutatását. A vezérigazgatót később a Volkswagen mozdította el pozíciójából.

A Volkswagen pénteken közölte, hogy kártérítést kér négy másik korábbi igazgatósági tagtól is: Ulrich Hackenbergtől és Stefan Knirsch-től (Audi), valamint Wolfgang Hatztől (Porsche) és Heinz-Jakob Neussertől (Volkswagen) – utóbbit az igazságügyi minisztérium büntetőeljárás alá vonta.

A címlapfotó illusztráció.