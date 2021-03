Az amerikai alelnök párhuzamot vont a rasszista Ku Klux Klán és a határvédelem között

Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet pénteken Kamala Harris alelnököt hozta kényelmetlen helyzetbe, mondván, hogy nem lehet megbízni a határválság-kezelésében. Ehhez a korábbi szenátor 2018-as nyilatkozatát idézte, melyben Harris a bevándorlási és a vámhatóságokat (ICE) a Ku Klux Klánhoz hasonlította.

Haley egy 2018 novemberi meghallgatásra utalt, amikor Harris megkérdezte Ronald Vitiellót – akit az akkori elnök Donald Trump jelölt az ICE vezetésére –, hogy „tudatában van-e az ICE és a Ku Klux Klán közötti hasonlóságnak”.

„Hogyan bízhatunk meg Kamala Harrisben a határválság kezelésében, amikor az ICE-t összehasonlította a KKK-val 2018-ban?” – tette fel a kérdést tweetjében Haley, amit meg is válaszolt: „Sehogy.”

A republikánusok az elmúlt hetekben egyre nagyobb nyomást gyakoroltak a Biden-adminisztrációra a migránsok számának megugrása miatt, és válságnak minősítették – ezt a Biden-kormány tagadta, bár az északra érkező számokat „elsöprőnek” nevezte.

Haley egyike volt azoknak a kritikus hangoknak. A hét elején szembeállította Biden megközelítésével a Trump-kormányzat megközelítését, amelynek keretében ENSZ-nagykövetként szolgált.

„Meg kell oldanunk a bevándorlási problémát, még mielőtt az a határunkhoz érne. Trump elnök ezt megértette, Mexikóval és Közép-Amerika országaival együtt dolgozott annak biztosításán” – írta. „Biden politikája csak arra ösztönzi a migránsokat, hogy végtelen tömegben érkezzenek.”

