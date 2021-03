Lampedusa lakosai bűnsegédként perelik az NGO-hajósokat

Megosztás Tweet



Az olaszországi sziget, Lampedusa lakosai bírósághoz fordultak, keresetet adtak be az NGO-hajók ellen. Mi a per tárgya, illetve lehet-e ebből precedens?

„Arról van szó, hogy ennek a mintegy hatezer lakosú szigetnek bizonyos lakosai – valószínűleg pertársaságot alapítva – megbíztak egy milánói ügyvédi irodát, hogy képviselje az ügyüket az egyik olasz bíróság előtt, és Nemzetközi NGO-kat, civil szervezeteket perelnek, azzal vádolják őket – a vádolást nem büntetőjogi értelemben használom feltétlenül –, hogy embercsempészethez segítséget nyújtottak” – mondta Tóth Norbert, nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„Érdekes rámutatni arra, hogy a büntetőjogok között Európában a jogrendszerek egy része harmonizált, de a büntetőjogok vannak legkevésbé harmonizálva, tehát itt van a legnagyobb különbség az országok között, és hiba lenne mondjuk a magyar büntetőjogból kiindulni” – tette hozzá a NKE docense.

Az olasz büntetőjog sok szempontból különbözik a többi ország büntető jogától, de a lényeg az, hogy itt arról van szó, hogy van egy nemzetközi szerződés – ami ráadásul tiltja az embercsempészetet – és itt az olasz ügyvéd nyilatkozatából úgy tűnik, hogy azzal vádolják ezeket a civil szervezeteket, hogy az embercsempészethez bűnsegédi magatartást végeztek, tehát szándékosan segítséget nyújtottak embercsempésznek, annak tekintetében, hogy ezek az emberek – akik nagy részéről később kiderült, hogy nem jogosultak menekült jogállásra – eljussanak Olaszországba – magyarázta Tóth Norbert.

„Tehát lényegében bűnsegédként próbálják meg az olasz bírósággal elismertetni ezeknek az NGO-knak a szerepét, ami egy büntetőjogi kategória”

– összegezte az NKE docense.

Vannak-e bizonyítékok?

Az olasz ügyvéd azt mondja, hogy arra is van bizonyítékuk, hogy embercsempész hajókról tettek át embereket civil szervezetek hajóira. Ha ez igaz, és ezt be lehet bizonyítani, akkor ez egy komoly fejlemény, hiszen akkor már nem arról lenne szó, hogy lélekvesztőkről szedik fel az embereket bizonytalan jogállású tengerekről – például líbiai parti tengerről vagy tunéziai parti tengerről vagy nyílt tengerről –, hanem azt mondják most az olaszok, hogy hajóról hajóra történt az embereknek az átszállása – tehát embercsempész hajóról szálltak át NGO-hajóra.

Ha ezt sikerül bebizonyítani, akkor jó eséllyel a bűnsegédi alakzat bizonyítható, hiszen maga az embercsempészet arról szól, hogy valaki ellenszolgáltatás fejébe juttat be embereket egyik országból a másikba illegálisan

– mondta Tóth Norbert.

Hol van a határ az embermentés és az embercsempészet között?

Nehezíti a helyzetet az, hogy a büntetőjogok között nagy különbség van Európában, de van legalább nemzetközi szabály, ami keretek közé szorítja ebben az esetben a kérdést. Ez az embercsempészettel kapcsolatos jegyzőkönyv.

„Viszont a másik probléma az, hogy a nemzetközi jogon belül is határterületeket jelent a helyzet, hiszen egyrészt a nemzetközi tengerjoghoz is tartozik, másrészt pedig a nemzetközi büntetőjoghoz is” – fogalmazott a nemzetközi jogi szakértő.

Tóth Norbert elmondta, hogy „tény, hogy mivel a jogszabályok nem tökéletesek soha –a jogalkotó nem tud tökéletes jogszabályt alkotni – ezért mindig az igazságszolgáltatás feladata értelmezni a jogszabályokat a konkrét helyzetben”.

A bíróság az igazságszolgáltatás legfontosabb szereplője, ő tudja elhatárolni ezeket a kategóriákat egymástól, és most az olasz bíróságra vár a feladat, hogy elhatárolja egymástól – ebben a konkrét helyzetben – a mentést az embercsempészettől.

Lehet ez precedens értékű más városok, más pereire nézve?

Az új olasz belügyminiszter elismerte, hogy idén január 1-jétől március 23-áig több mint kétszer annyi bevándorló érkezett az olasz partokra, mint egy évvel ezelőtt.

Jogi értelemben, hivatalosan a legtöbb európai országban nincs precedensrendszer – a brit jogban van. A kontinentális európai országokban ez nem létezik, de kvázi precedensrendszer igen, tehát lehet hatása egy olaszországi bírósági ügynek egy másik olaszországi bíróság döntésére – magyarázta Tóth Norbert.

A nemzetközi jogi szakértő véleménye szerint ennek olyan hatása is lesz, hogy ha valóban megállnak ezek a bizonyítékok a bíróság előtt, akkor ezek az NGO-hajók vélhetően visszafogják a tevékenységüket.

