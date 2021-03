Hidegháborús helyzetbe kerülhet Amerika

Megosztás Tweet



Joe Biden amerikai elnök csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy útját fogja állni Kína azon céljainak, hogy a világ leghatalmasabb országává váljon.

„Legfőbb céljuk, hogy a világ vezető országává, a világ leggazdagabb országává és a világ leghatalmasabb országává váljanak. Amíg én itt vagyok, ez nem fog megtörténni”

– nyilatkozta Kínáról Joe Biden csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Megfogadta, hogy felelősségre fogja vonni Kínát a kereskedelem és az emberi jogok kapcsán, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak a versenyképesség megőrzése érdekében többet kell a jövőben fektetnie a tudományba, a technológiába és a kutatásba.

Biden a demokrácia és az autokrácia közötti szélesebb körű, globális ideológiai harc részeként fogalmazta meg a Washington és Peking között kiéleződő versenyt.

Joe Biden szerint Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai vezetőnek, hasonlóan Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, „nincs egy demokratikus csont sem a testében”. Hszi Csin-ping és Putyin az autokráciát a „jövő hullámának” tekinti, és „a demokráciának nincs létjogosultsága ebben az egyre összetettebb világban”.

Senkit sem ért váratlanul a Vladimir Putinnal kapcsolatban tett kijelentése, miután nem is olyan régen egyszerűen lelketlen gyilkosnak nevezte az Orosz elnököt.

Az amerikai elnök a sajtótájékoztatón továbbá azt is elmondta, hogy beszélt a kínai elnökkel és elmondta neki, nem szeretne összekülönbözni Kínával, de a verseny kiélezett lesz a két ország között.

Hozzátwtte, azt is elmondta Hszi Csin-pingnek, hogy amíg Kína továbbra is ilyen nyilvánvalóan emberi jogokat sért, addig Amerika fel fogja hívni a világ figyelmét arra, hogy mi is történik valójában az ázsiai országban.

Egyelőre azt láthatjuk, hogy a Kína és Amerika között zajló versengés nem a közeljövőben fog véget érni. Washington és Peking kapcsolata a történelmi mélypontot 2020-ban érte el, miközben javában tombolt a koronavírus-járvány, amit Donald Trump akkori elnök a kínai kormány hibájának tulajdonított.

Politikai szakértők arra a következtetésre jutottak, hogyha továbbra is ilyen feszült marad a helyzet a két ország között, akkor az akár hidegháborús viszonyt is előidézhet.