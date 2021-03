Biden „puskázott” az első hivatalos sajtótájékoztatóján

Megosztás Tweet



A sajtótájékoztatón készült fotókon látható, ahogy Biden „puskát” használ, melyen többek között a jelen lévő újságírók képei és a hozzájuk tartozó személyleírásuk szerepelt.

Biden hivatalba lépése óta – hatvanöt nap eltelte után – most először, csütörtökön tartott sajtótájékoztatót, melyen az újságírók korlátozott számban vehettek részt – írta a New York Post amerikai hírportál.

Biden már a 62 perces tájékoztató elején úgy tűnt, hogy elvesztette gondolatmenetét, hiszen többször is elfelejtette az újságírók kérdéseit.

Az eseményen készült fotókon láthatjuk, hogy Biden „infrastruktúra” feliratú lapján szerepelnek statisztikai adatok és beszédének fontosabb pontjai. Az egyik pontban az állt, hogy Kína háromszor annyit költ infrastruktúrára, mint az Egyesült Államok.

Ebbe a témába az elnök – puskázásának ellenére – belegabalyodott, azt mondta, hogy Amerika az infrastruktúra-fejlesztések terén a világranglista 85. helyén áll, majd kijavította magát, hiszen globális viszonylatban e téren az Amerikai Egyesült Államok jelenleg a 13. helyen van. Ehhez képest 2002-ben az 5. helyen állt.

Egy másik fotón pedig az látszik, hogy „puskájának” egyik oldalán a sajtótájékoztatón részt vevő újságírók fotói vannak, melléjük pedig leírás volt csatolva munkásságukról.

Joe Biden amerikai elnök (Fotó: EPA/Oliver Conteras)

A lista alapján válogatták ki azokat az újságírókat, akik kérdezhettek az elnöktől.

A sajtótájékoztatóra mindössze huszonöt újságírót engedtek be, és Biden korlátozott számú kérdést engedélyezett az előre kiválasztott újságíróknak.

A Fox News újságírója, Peter Doocy például nem tartozott azok közé az újságírók közé, akik kérdezhettek az elnöktől – írja a Fox News.

A sajtótájékoztatón szó esett a déli határon zajló válsághelyzetről is, és Biden többek között azt is elmondta, hogy 2024-ben is kíván indulni az elnökválasztáson.

