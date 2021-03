Újabb terrorkísérlet Atlantában

A férfit a vásárlók azonnal észrevették, és értesítették a bolt vezetőjét, aki azonnal hívta a rendőrséget. Az eset után a rendőrség azt nyilatkozta, hogy a férfit letartóztatták, és elmeorvosi vizsgálatra küldték. A Marley-nál talált fegyvereket leltárba vették, de azt még nem tudni, hogy a férfinak volt-e fegyvertartási engedélye. Georgia államban engedélyezett a nyílt fegyverviselés.

– írta tweet-bejegyzésében Matt Johnson, a helyi tv egyik riportere.

This is a picture I obtained of the 6 guns, and ammo, found on the 22 year old suspect at the Atlantic Station Publix today. Police have said he was found with 5 but there appears to be one more handgun. Intentions of the suspect are still unknown. https://t.co/gMZBvbwWT8 pic.twitter.com/kQG9VgSfOx

— Matt Johnson (@MattWSB) March 25, 2021