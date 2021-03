Két álfogorvos három évig működtetett egy rendelőt a fővárosban

Megosztás Tweet



Tömtek, húztak, sőt még recepteket is írtak. Vajon mit éltek át a páciensek a kezelések után?

Éveken át diploma és szakképesítés nélkül húztak, tömtek, kezeltek fogakat egy engedély nélkül működő fogászati rendelőben Bukarestben. A beavatkozásokat egy férfi és egy nő végezte, persze, egyikük sem rendelkezett fogorvosi képesítéssel. A fővárosi rendőrség bűnügyekért felelős szolgálata két házkutatást tartott az ügyben, átkutatták a rendelőként funkcionáló helyiséget is bizonyítékokat gyűjtve a két gyanúsított ellen – számolt be a megdöbbentő hírről a foter.ro portál.

A rendőrség szerint 2017 óta praktizáltak anélkül, hogy kitudódjon, nincs megfelelő képesítésük.

Ki tudja mit élhettek át azok a páciensek, akiknek az áldoktorok kihúzták a fogát, vagy éppen gyökérkezelték. A gyanúsítottaknak testi épséget és egészséget károsító tevékenység miatt is felelniük kell, a csaláson és a jogtalan hivatásgyakorláson túlmenően. A kezelések mellett a portál beszámolója szerint még recepteket is kiállítottak a betegek számára, így okirat-hamisítást is elkövethettek.

A keletkezett kárt 60 ezer lejre becsülték, ami nagyjából 4,5 millió Forint.

Nem ez az első eset, hogy álfogorvosok buknak le: tavaly és tavalyelőtt is volt már hasonló Romániában.

2019-ben egy interneten talált újságírói egyetemi oklevelet hamisított meg az llfov megyei álorvos. Egy újságírói egyetemet végzett férfi internetre feltöltött oklevelét másolta le és hamisította meg a magát orvosnak kiadó Raluca Daniela Bîrsan. A nagyszebeni újságírói egyetem hallgatója 2008-ban végezte el tanulmányait, és egyetemi oklevelének első és hátoldalát is lefényképezte, a képeket pedig feltöltötte saját blogjára. Így Raluca Daniela Bîrsan csak letöltötte a képeket, majd photoshoppal módosította azokat. Ezzel a hamisított diplomával jelentkezett önkéntes orvosnak az Ilfov megyei kórháznál, ahol több évig dolgozott – számolt be a történetről két éve a Transindex.ro portál.

