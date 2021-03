Hidvéghi a képmutató politikai támadások befejezésére szólította fel Jourovát

Megosztás Tweet



Fejezze be Vera Jourová uniós biztos a képmutató politikai támadásokat, és ott indítson jogállamisági eljárást, ahol van miért – erre szólította fel Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a Facebook-oldalán csütörtökön az Európai Bizottság átláthatóságért és értékekért felelős tagját.

A jobboldali magyar, lengyel, szlovén vagy éppen bolgár kormányt emberek milliói választották meg demokratikus körülmények között. Ezzel szemben Máltán egy újságírónő meggyilkolásának szálai egyértelműen a baloldali kormányhoz vezetnek. „Akkor hol is beteg a demokrácia, ahogy Vera Jourová szokta mondani?” – áll a bejegyzésben.

Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán látható videóban Daphne Caruana Galizia máltai újságírónő halálának ügyében azt mondta: évek óta folyik a nyomozás, amely alapján

egyértelmű, hogy a politikai gyilkosság szálai a baloldali máltai kormány legmagasabb szintjéig vezetnek el”.

Ehhez képest az európai baloldali frakciók évek óta ködösítenek ebben az ügyben, és többször próbálták megakadályozni hogy egyáltalán napirendre vegye az ügyet az EP. A Fidesz EP-képviselője szerint ez a politikai és erkölcsi cinizmus már önmagában botrányos.

Az azonban még ezen is túltesz, hogy ugyanezek a baloldali képviselők, akik a máltai szocialista kormányt érintő gyilkossági ügyben hallgatnának, folyamatosan mondvacsinált ügyekkel és hazugságokkal támadnak jobboldali, kereszténydemokrata kormányokat Lengyelországban, Magyarországon, az utóbbi időben Szlovéniában, sőt most már Bulgáriában is – mondta.

„Felszólítom Vera Jourová biztost, hogy ha valóban olyan fontos számára a demokrácia, akkor indítson jogállamisági eljárást Máltával szemben. Úgy tűnik, ott van miért. És ne folytasson ideológiai háborúskodást több millió közép-európai választópolgár ellen, akik szabad és demokratikus választásokon választottak jobboldali kormányokat” – jelentette ki Hidvéghi Balázs.