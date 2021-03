Csendes lesz a húsvét Burgenlandban is, jön a szigorított zárlat!

Megosztás Tweet



Szokatlanul csendes lesz az idei húsvét a Bécsben, Burgenlandban és Alsó-Ausztriában élők számára. Az osztrák kormány ugyanis a fővárosban és a fertőzéstől legsúlyosabban érintett keleti tartományokban elrendelte a „húsvéti pihenésnek” nevezett szigorú óvintézkedéseket. A szigorú intézkedések elfogadtatása azonban nem ment könnyen, kora hajnalban Sebastian Kurz kancellárt is riasztani kellett.

Teljes zárlatot vezetnek be Ausztria legfertőzöttebb keleti tartományaiban húsvétkor – április 1-jétől 6-ig –, hogy megelőzzék, a kórházak koronavírus-osztályainak túlterhelését. Nagycsütörtökön a rendelkezések szerint újra bezárnak az üzletek Bécsben, Burgenlandban és Alsó-Ausztriában, és csak az alapvető élelmiszereket árusító boltok, a gyógyszertárak, a dohányboltok és a mindennapi élethez szükséges kereskedelmi egységek, így a posták, a bankok és az az állateledelt árusító boltok tarthatnak nyitva – jelentette az osztrák sajtó.

A húsvéti boltbezárások miatt félmilliárd eurós veszteségre számítanak az iparági szakértők.

Az osztrák Kurier.at hírportál beszámolója szerint a bécsi polgármester, a burgenlandi és alsó-ausztriai tartományi vezetők, valamint az egészségügyi szakemberek szerda este kezdődött egyeztetését a szigorítások mértékéről heves viták övezték.

A tartományi vezetők és tanácsadóik közötti vita csütörtökön a kora hajnali órákig húzódott, és fél 3-kor a szövetségi kancelláriát kellett telefonon riasztani, hogy maga Sebastian Kurz kormányfő döntsön a vitás kérdésekben.

Ostgipfel: Was in der entscheidenden Nacht passiert ist https://t.co/HqVDtuQTit pic.twitter.com/qRlVcNHxsX — KURIER (@KURIERat) March 25, 2021



Ausztriában legutóbb novemberben volt szükség hasonlóan drasztikus lezárásokra, amikor kezdődött a koronavírus-járvány harmadik hulláma. Nyugati szomszédunknak nagyrészt sikerült ellenőrzés alatt tartania a járványt, de csütörtök reggel ismét 3124 új fertőzöttet és 27 halálos áldozatot jelentettek.

Csak negatív teszttel lehet „shoppingolni”

Április 7-től, a szigorú zárlat után új szabályozás lép életbe Ausztriában: kinyithatnak újra az üzletek és a szolgáltatók, de látogatásukhoz kötelező lesz egy negatív koronavírusteszt felmutatása. A tesztkötelezettség alól csak a patikák és az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok kapnak felmentést. Alsó-Ausztria néppárti kormányzója, Johanna Mikl-Leitner csütörtök reggel bejelentette, hogy a tesztelési kötelezettség egyelőre április 11-ig marad érvényben.

Kötelezővé teszik az FFP2-es maszkokat

Bécsben, Burgenlandban és Alsó-Ausztriában április 1-től egy hétre általános lakhelyelhagyási tilalom lép életbe. Kivételt ez alól csak a munkavégzés, a kutyasétáltatás, a támogatásra szoruló emberek gondozása vagy az egyéni testmozgás jelent.

A munkahelyeken, irodákban kötelezővé teszik a koronavírus-tesztelést heti egy alkalommal, és a kormány arra kérte a munkáltatókat, hogy ha tehetik, engedjék home office-ból dolgozni az alkalmazottaikat.

Ez a rendelkezés egyelőre április 11-ig marad érvényben.

Hamarosan az FFP2-es maszkok is az állami és kormányzati hivatalok, a posták és a bankok mindennapi életének részévé válnak. Az orvosi szájmaszk kötelező viselése kiterjed a zárt helyiségekre is, ha egynél több személy tartózkodik ott – számolt be a Kronen Zeitung hírportálja.