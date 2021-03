Sorra gyűjti az ellenségeket Joe Biden

Megosztás Tweet



A hatalmon lévő Biden-kormány előző hete nem telt eseménytelenül. Új történelmi csúcsot döntött a demokrata államvezetés, amikor rövid idő alatt négy nagyhatalmat sikerült szankciókkal megfenyegetnie. Köztük volt Németország és India is. ezeket az országokat eddig a világ Amerika szövetségeseiként tartotta számon, ráadásul az intézkedések nehezen értelmezhetők Washington eddigi külpolitikai stratégiájának fényében.

Németország azzal vívta ki az Egyesült Államok haragját, hogy Oroszországgal közösen építi az Északi Áramlat 2 földgázvezetéket, míg Indiát az Oroszországtól beszerzett légvédelmi rendszer miatt érhetik restrikciók. Amerika továbbá szankciókat vezetne be Kína ellen is, a muszlim ujgur kisebbséggel való bánásmódja miatt, de a két ország külügyminisztereinek találkozóján az amerikaiak kibertámadásokkal is megvádolták a kínai felet.

Washington legutóbbi fenyegetései nem azonosíthatók semelyik eddig ismert politikai stratégia részeként.

Éppen ellenkezőleg, Joe Biden amerikai elnök és kabinetje közelmúltbeli kirohanásai megerősítik a kínai–orosz szövetséget az Egyesült Államok ellen, aláássák az Egyesült Államok erőfeszítéseit az európai szövetségesekkel való kapcsolatok újjáépítése érdekében, és károsítják az Egyesült Államok azon erőfeszítéseit, hogy a Csendes-óceánon Kínával szemben úgynevezett „Quad” szövetséget hozzanak létre.

A quad szövetség négy ország ( Ausztrália, Japán, India és az Egyesült Államok) között jött létre, célja Kína óriási katonai és gazdasági fölényével szembeni érdekérvényesítés.

Alig egy hete, hogy Biden egy lelketlen gyilkosnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és azt is elmondta, hogy komoly árat fog fizetni azért, mert állítólag segíteni próbált Donald Trumpnak a 2020-as választások idején.

Néhány napja Indiának is keményen üzent Washington. Lloyd Austin védelmi miniszter azt közölte, hogy ha India tovább folytatja Oroszország S400 légvédelmi rendszerének tervezett megvásárlását, akkor elkerülhetetlenek lesznek a kilátásba helyezett szankciók.

Mindeközben Amerika szankciókkal fenyegeti azokat a német cégeket is, amelyek részt vesznek a 11 milliárd dolláros Északi Áramlat 2 földgázvezeték kiépítésében.

Az még korántsem világos, hogy a Biden-adminisztrációnak mi a hosszú távú elképzelése ezekkel a lépésekkel. Kérdéses az is, hogy valóra váltják-e a fenyegetéseket, vagy egyszerűen annyi a céljuk, hogy erősnek mutassák magukat odahaza, hiszen a jövőre esedékes kongresszusi választásokon komoly jelentősége lehet, hogy az új elnököt mennyire látják erős vezetőnek az amerikaiak.

A demokraták szenátusi és képviselőházi többsége korántsem egyértelmű, a 2022-es választáson könnyen előfordulhat, hogy a republikánusok legalább az egyik házban visszaszerzik a többséget.