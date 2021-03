Rendőrségi razzia az AstraZeneca egyik olasz lerakatában

Az olasz rendőrség szerdai közlése szerint a hétvégén végrehajtott akció során azonban az üzemben olyan vakcinákat találtak, amelyeket Belgiumba szántak. A rendvédelmi hatóság hozzátette, hogy az Európai Bizottság kérte fel az olasz miniszterelnököt, hogy a helyi hatóságok révén vizsgáltassa ki a Rómától 30 kilométerre délre található Anagni kisvárosában, a Catalent nevű cég telephelyén lévő szállítmányokat.

A Catalent a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártócég megbízásából tölt fel oltóanyaggal ampullákat.

A vállalat helyiségeinek átkutatását Thierry Breton belső piacért felelős európai uniós biztos kezdeményezte, miután az AstraZeneca nem teljesítette az első negyedévre szóló szállítási kötelezettségeit az EU-nak. A várt százmillió adag helyett eddig csak harmincmillió adag érkezett az uniós tagországokba.

Az EU szerdán megerősítette az olasz lap értesüléseit a dpa német hírügynökség megkeresésére.

A Twitteren a cég szóvivője pontosította a megjelent híreket. Állítása szerint 13 millió adag vakcináról van szó, amelyet a fejlődő ország számára szállítanak ki.

There are 13m doses of vaccine waiting for quality control release to be dispatched to COVAX as part of our commitment to supply millions of doses to low income countries, the vaccine was made outside the EU and brought to the Agnani plant to be filled into vials.

2

— James Crisp (@JamesCrisp6) March 24, 2021