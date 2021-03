Kiraboltak, majd autóval húztak az úton egy templomból hazatérő nőt – VIDEÓ

A videón egy 33 éves ázsiai nő az őt kirabló gyanúsítottak járművébe kapaszkodik, miközben elkeseredetten próbálja visszaszerezni a táskáját – olvasható a helyi jelentésekben.

A San Francisco-i rendőrség szerint az ázsiai hölgy 53 éves barátnőjével sétált haza a templomból, amikor három gyanúsított közül az egyik hátulról közeledve megragadta a táskáját – számolt be róla a Fox News.

A woman is punched, kicked & dragged by robbers in this Camry after having her purse snatched near Polk & Bush, per ⁦ @SFPD ⁩ @SFPDNorthern @sfpdinvestigate , the latest crime in which a victim of Asian descent was attacked. 5:10, 6;20, 7:30 p.m. ⁦ @KTVU ⁩ ⁦ pic.twitter.com/9HEBV6DU37

Rövid dulakodás után a nőt többször is arcon ütötték, míg barátnőjét megrugdosták – közölte a rendőrség.

A rablók, akiket még nem sikerült beazonosítani, elmenekültek a helyszínről.

A sokkoló videó ellenére az áldozat sérülései nem életveszélyesek.

Clarisse isn’t in much pain & her family didn’t want her to speak out. But she wanted to share her story to raise awareness of what happens in San Francisco.

To the young men: “I forgive you...& hope & pray you get what you need out of life...(3/4)

#StopAAPIHate pic.twitter.com/Dszc7N8ZBB

— Dion Lim (@DionLimTV) March 23, 2021