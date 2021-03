Forgalmi dugót okozott egy hajó a Szuezi-csatornán

A hajókövető műholdas szolgáltatók adatainak tanúsága szerint az Ever Given nevű konténerszállító óriás kedd reggel keresztbe fordult és partra futott az Egyiptomot átszelő szűk vízi út déli végének közelében. Vontatóhajók tesznek most kétségbeesett kísérleteket a kiszabadítására.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, amely miatt a konténerszállító blokkolja a forgalmat, nagy számban feltorlódtak mögötte a hajók.

Az Evergreen szerdán azt közölte, hogy hajójuk kedd reggel úszott be a Vörös-tenger felől a Szuezi-csatornába.

„Mintegy hat tengeri mérföldre a csatorna déli végétől a hajót feltehetően egy váratlan erős széllökés érte, ez eltérítette a menetirányától, amely így véletlenül partra futott” – pontosította a történteket az Evergreen Marine.

A MarineTraffic.com. hajókövető alkalmazás adatainak tanúsága szerint a konténerszállító orrésze a csatorna keleti falának szorult, fara pedig beékelődött a nyugati oldalába.

A Földközi-tengert a Vörös-tengerrel és Ázsiával összekötő, 1869-ben elkészült 120 mérföld hosszú csatornán naponta mintegy 50 hajó halad át, amikor zavartalan a forgalom.

A mega containership called EVER GIVEN got stuck in the southern end of the Suez Canal and has now blocked off a lot of fully-laden tankers from traversing in either direction. Tankers carrying Saudi, Russian, Omani and US oil are waiting on both ends. #OOTT @MarineTraffic pic.twitter.com/sGu2ztN9O5

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) March 23, 2021