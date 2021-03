Évek óta fúrta hazánkat a korrupciós ügyébe belebukott Frank Engel

Megosztás Tweet



Nyíltan bevándorlás- és kvótapárti, Soros embereként tartják számon, a liberális Sophie in’t Velddel közösen szervezett konferencián szidták Magyarországot, évek óta ki akarta záratni a Fideszt az Európai Néppártból, magyarországi korrupcióról kiabált, Gyurcsány pártjával barátkozott, a nemzeti konzultációt kreténségnek titulálta most pedig saját korrupciós ügyébe bukott bele: ő Frank Engel luxemburgi politikus, volt EP-képviselő, a luxemburgi Keresztényszociális Néppárt frissen lemondott elnöke.

Frank Engel két nappal korrupciós botránya kirobbanása után lemondott a luxemburgi Keresztényszociális Néppárt vezetéséről, holott aznap reggel még egészen másképp vélekedett a lemondásról. Jean-Claude Juncker volt bizottsági elnök párttársát előzőleg saját pártjának tagjai jelentették fel korrupció és fiktív munkavállalás gyanújával.

A luxemburgi RTL beszámolója szerint a politikus 2019-ben hét hónapon keresztül kapott jelentős összeget egy a párthoz köthető alapítványon keresztül, a szerződés szerint azért, hogy tagokat toborozzon. Csakhogy a szervezet valójában pusztán papíron létezett. Frank Engel szerződéséről ráadásul a vád szerint párttársai sem tudtak, akik szerint a politikus pártelnökként nem lett volna jogosult az összesen 40 ezer euróra. Állítása szerint nem sértett semmilyen törvényt, pusztán egy belső politikai leszámolás zajlik ellene.

Soros köreiben mozog a korrupt expártelnök

A törvényességre oly érzékeny Engel azonban más portáján a törvényességre fittyet hányva szeret söprögetni, így volt ez például az Európai Parlamentben is 2018-ban, amikor szavait Orbán Viktorhoz címezve arról beszélt, hogy „Halálosan unom, hogy évente ötmillió eurót küldünk Magyarországnak azért, hogy néhány önhöz közel álló ember gazdagodjon”.

Szintén ebben a felszólalásban igyekezett lemosni magáról Soros bélyegét Engel, holott az ő neve is szerepelt azon a listán, melyen Soros György megbízható EP-képviselőit sorolták fel és ő volt az is, aki már nagyon régen szorgalmazta a Fidesz kizárását a Néppártból.

Soroshoz való kötődését mutatja az is hogy

2018 elején Engel Sophie in’t Veld liberális képviselővel közösen szerveztek konferenciát Brüsszelben, melyen számos Soros-szervezet részvételével az általuk „beteg demokráciának” nevezett rendszereket mutatták be:

Horvátországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szerbiát. Elemzésük szerint ezen kormányok módszereiben sok a közös: manipulálják a jogalkotást, korlátozzák a média szabadságát, aláássák a bírói függetlenséget, illetve stigmatizálják a civil szervezeteket, vagy jogszerűtlenné teszik a külföldi támogatásukat.

Frank Engel a Soros-egyetemet is védelmébe vette, a Népszavának 2017-ben úgy nyilatkozott, hogy „a Fidesz nem a Néppártba való” és ő maga javasolja a frakciónak a 7-es cikkely megindítását Magyarország ellen.

A migránskérdésben is Soros álláspontját szajkózta

A bevándorlással kapcsolatban még 2017-ben nyilatkozott az M1-nek is, akkor arról beszélt, hogy a kerítés nem megoldás és a migránsok szétosztását tartotta megoldásnak. „Nem lehet európai ország az, amelyik nem fogad be migránsokat. Mindannyian migránsok voltunk. És továbbra is migránsok maradunk” – fogalmazott, majd

párhuzamba állította az 1956-os forradalom magyar menekültjeit a mostani migránsválsággal: „El sem tudja képzelni, hány embert ismerek Luxemburgban, akinek magyar neve van. Mert mi 1956-ban befogadtuk azokat, akik menekültek a gonosz elől.”

Frank Engel azt mondta: „fel kell készülnünk arra, hogy a korábbiaknál több embert tudjunk befogadni.” Soros György pedig úgy fogalmazott: „az előre látható jövőben az Európai Uniónak be kell fogadnia, legalább egymillió menedékkérőt évente.”

Az EP-képviselő szerint nem az a kérdés, hogy kötelező-e a rendszer, hanem az, hogy automatikus legyen. A milliárdos spekuláns ezt úgy fogalmazta meg: „ha ez nem lesz egy állandó és kötelező eleme a közös uniós menekültügyi rendszernek, akkor az össze fog omlani.”

Engel úgy látta, ez sokba kerül majd, amihez a pénzeket meg kell találni, amiből azért adódnak nehézségek.

Soros György erre már évekkel ezelőtt megoldást talált. Szerinte az Európai Uniónak az uniós adófizetők terhére hitelt kellene felvennie, illetve közös uniós adókat, például üzemanyagadót kellene kivetnie, hogy finanszírozni tudja a migránsok millióinak ellátását. Engel szerint forrás lehet még, ha „azok helyett a milliárdok helyett, amit Magyarország vagy Lengyelország kapna az uniótól, egy részét visszakérnénk, hogy azokat az alapokat kiegészítsük, amelyekből máshol fejlesztési programokat támogatunk.”

Soros György pedig régóta úgy látja, az Európai Unió hibát követ el azzal, hogy eurómilliókkal támogat tagállamokat, azokat a pénzeket például migránsok tömeges letelepítésére is használni lehetne. A milliárdos szerint ugyanis a tömeges bevándorlásból Európa mind demográfiai, mind gazdasági, mind politikai szempontból csak profitálhat.

Czeglédy Csaba stílusában minősítette a nemzeti konzultációt

Gyurcsány Ferenc adócsaló ügyvédje korábban „kreténeknek” nevezte a jobboldali újságírókat, Engel pedig ugyanezt a jelzőt aggatta a kormány 2017-es nemzeti konzultációjára. A Soros-blogként csúfolt 444 megkeresésére Engel azt írta:

„A nemzeti konzultáció a kretén kérdéseivel, és a legalább olyan kretén irányított válaszaival,

az új civil törvény, ami szinte egy az egyben olyan, mint ami Oroszországban működik, és a felsőoktatási törvénymódosítás, ami egyetlen intézményt vesz célba – ezek mind ugyanazt a célt szolgálják, hogy Magyarországból örökre Fidesz-felségterületet csináljanak.”

Majd megismételte a Népszavának is kifejtett véleményét:

„Ami a Néppártot illeti, igen, azt akarom, hogy távozzanak. Nem akarok a Fidesszel közösséget vállalni.”

Azonban nemcsak szóhasználat terén fedezhető fel hasonlóság Engel és a DK között, hiszen a luxemburgi politikus 2017 májusában egy, a Gyurcsány-párt pártalapítványának meghívására Niedermüller Péterrel vett részt kerekasztal-beszélgetésen. Frank Engel Soros György egyeteme, a CEU kapcsán vádolta vörös vonalak átlépésével a kormányt.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke (j) és Frank Engel, az Európai Néppárt luxemburgi képviselője az Új Köztársaságért Alapítvány és a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja Európa jövője című konferenciáján tartott budapesti sajtótájékoztatón 2017. május 6-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán