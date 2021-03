Új életre keltené a NATO-val való együttműködését az Egyesült Államok

„Azért jöttem, hogy kifejezzem az Egyesült Államok szilárd elkötelezettségét a NATO iránt. Az Egyesült Államok újjá kívánja építeni partneri kapcsolatait, elsősorban a NATO-szövetségesekkel. Fel akarjuk éleszteni a szövetséget” – fogalmazott Antony Blinken.

Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak egyebek mellett számos olyan, biztonságot fenyegető kihívás kezelésében szükséges együttműködniük, amileyn egyebek között a klímaváltozás.

Kijelentette, hogy az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-2 gázvezeték megépítése ellentétes az Európai Unió érdekeivel, és aláássa az Ukrajna önállóságának és területi egységének védelmét célzó törekvéseket. Elmondta, a találkozó folyamán megbeszélést kíván folytatni erről német kollégájával.

