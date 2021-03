A rendőrjárőrt is lelőtték egy áruházi tűzpárbajban Coloradóban

Az incidens a Denvertől mintegy 45 kilométerre észak-nyugatra lévő Boulderben történt.

Maris Herold, a város rendőrparancsnoka egy esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy őrizetbe vették a gyanúsított férfit, aki a sebesülése miatt kezelésre szorul. A könnyeivel küzdő parancsnok ugyanakkor nem árulta el a gyanúsított nevét, és sem az elkövető indítékára, sem az incidens részleteire nem tért ki.

A CNN amerikai hírtelevízió egy meg nem nevezett rendőrségi forrástól úgy értesült, hogy a támadó egy AR-15 típusú gépkarabélyból nyitott tüzet.

A boulderi rendőrség kora délután tett közzé riasztást a Twitteren, hogy fegyveres incidens zajlik a helyi King Soopers szupermarketben. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, s a helyszínre kommandósokat is vezényeltek.

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route.

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021