Szijjártó: Értelmetlen, magamutogató és káros döntést hozott az EU

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben tartott sajtótájékoztatót a Facebook-oldalán, melyben az Európai Unió legfrissebb szankcióiról, azok vonzatáról és hátteréről beszélt.

Három napot töltünk itt Brüsszelben, az első napon az Európai Unió külügyminisztereinek tanácsülése zajlik, a következő napon pedig a NATO külügyminiszteri tanácskozása kezdődik – kezdte sajtótájékoztatóját Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter az EU tanácsüléséről három több témában is tájékoztatást adott.

„Az Európai Unió nevében a külügyminiszterek tanácsa újabb szankciós döntéseket hozott, amelynek keretében 11 személyt és 4 entitást helyeztünk emberi jogi okok miatt szankciós listára. Ezt mi,

a magunk részéről értelmetlen, magamutogató és káros döntésnek tartjuk,

különösen úgy, hogy erre a szankciós listára négy kínai személyt is felhelyeztek, amire az elmúlt 30 évben emberi jogi szempontok miatt nem került sor” – fogalmazott.

Hozzátette, azt gondolja, hogy ilyen stratégiai döntést legalább az EU csúcstalálkozóján a miniszterelnököknek és elnököknek kellene megvitatnia. Azért tartja értelmetlennek és károsnak a döntést, mert jelenleg a nemzetközi együttműködések értéke rendkívüli mértékben növekszik.

„Értelmetlennek és károsnak tartjuk pont most, amikor életeket kellene menteni és nem szankciós tanáccsá átalakítani az Európai Unió külügyminiszteri tanácsát” – hangsúlyozta. Világos, hogy

ennek a szankciós döntésnek a következménye az lesz, hogy még tovább mérgezi majd az EU és Kína kapcsolatait

– fűzte hozzá.

Szijjártó Péter szerint ezekkel a szankciós döntésekkel az EU még soha nem változtatott semmin, „és valószínűleg most sem fog”.

„Semmi nem változik, közben pedig az Európai Unió az összes negatív hatást bezsebeli maga a tagállamai számára” – fogalmazott.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint semmi szükség nem volt erre. Minél hangosabbá válik a „szájkarate”, annál világosabb, hogy

az Európai Unióban próbálják elterelni a figyelmet a valóságról és a problémákról, mint például az elrontott vakcinabeszerzésekről. Holott ennek ára van, ami emberek életében, egészségében és európai gazdasági károkban mérhető.

„Ráadásul a demokrácia nagyobb dicsőségére kiosztottak egy úgynevezett >>line to take-et<<, ami gyakorlatilag egy kommunikációs sorvezetőt jelent, ami szerint nekem itt most kommunikálnom kéne. Na most, ez nincs összhangban azzal, amit elmondtam, természetesen” – közölte.

Kiemelte, hogy az Európai Unió Magyarországgal szemben általában a véleménykinyilvánítás és a sajtószabadság miatt szokott kifogásokat megfogalmazni. „Ehhez képest kommunikációs paneleket adtak a kezünkbe, hogy mit kell mondani erről a szankciós rezsimről.”

Most életek mentésével kéne foglalkozni, nem szankciókkal

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Az Európai Bizottság hosszú hónapokon keresztül tárgyalt 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni országgal arról, hogy gyakorlatilag egy migrációs megállapodást hozzanak létre, amivel az EU tovább akarja növelni a migrációs nyomást az európai országokon – jelentette ki Szijjártó Péter.

Migrációs megállapodás a koronavírus árnyékában

„Teljesen figyelmen kívül hagyják az új valóságot, amely szerint Európában emberek százezrei, milliói veszítették el az állásukat. Nem most van itt az ideje annak, hogy afrikai, csendes-óceáni vagy éppen a karibi térségből származó embereket arra inspiráljunk, hogy jöjjenek Európába” – tette hozzá.

Kiemelte, először talán úrrá kéne lenni a válságon, és munkát kéne adni mindenkinek, aki elveszítette a munkáját a koronavírus miatt.

„Ráadásul a Covid árnyékában egy újabb roham indul a migráció felpörgetése érdekében, ugyanis

az Európai Tanács mandátumától eltérően az Európai Bizottság ezt egy olyan megállapodásként kívánja aláírni, amihez semmi köze a tagállamoknak, de kötelező lesz alkalmazni”

– fogalmazott.