Közös német-francia-olasz vakcinabeszerzés sürget Mario Draghi

Az olasz miniszterelnök Róma, Párizs és Berlin együttműködésével akarja felgyorsítani az Európai Unió oltási ütemezését hétfői sajtóértesülések szerint, miközben Olaszországba várják az orosz vakcinát fejlesztő moszkvai Gamaleja intézet delegációját.

Mario Draghi az uniós vezetők csütörtökön kezdődő videokonferenciáján az európai vakcinázás gyorsabb ütemezését kívánja szorgalmazni. A La Repubblica napilap úgy értesült, hogy a közgazdász kormányfő az Európai Bizottság munkáját egy „hármas meghajtású motorral” akarja segíteni, vagyis a Róma, Párizs és Berlin közötti szoros együttműködéssel. Elemzők szerint ez közös vakcinabeszerzési stratégiát jelenthet.

Korábban a Corriere della Sera írt arról, hogy Mario Draghi már az őszre készül, és megfelelő mennyiségű oltóanyagot akar beszerezni közvetlen szerződésekkel a gyógyszergyártókkal, és tárgyalásokat indított Japánnal, Koreával és Indiával a jelenleg használt vakcinák melletti más szérumok vásárlásáról. A sajtó megjegyezte, hogy az idei év elején átoltottaknak jövőre meg kell ismételniük az oltást, tehát előre kell tartalékolni a vakcinákat.

Az Olaszország és Oroszország közötti párbeszédet szolgáló civil fórum a Szputnyik V vakcina hatékonyságáról tervezett internetes szakmai találkozót az olasz járványszakértők részvételével.

A Spallanzani római járványkórház önálló megállapodást kötött a Szputnyik V-t kifejlesztő moszkvai Gamaleja kutatóintézettel, és ennek értelmében a Spallanzaniban kísérleti jelleggel megkezdődött az orosz vakcina alkalmazása a vírusmutánsokkal szemben.

Az Agenzia Nova olasz hírügynökség jelentése szerint a következő napokban Olaszországba várják a Gamaleja delegációját.

Matteo Salvini, a Liga párt vezetője kijelentette, „ha az orosz vakcina működik, és Európa nem használja, használjuk mi, olaszok".

Pierpaolo Sileri egészségügyi államtitkár hétfőn kijelentette, hogy nagyon hasznos lenne a Szputnyik uniós engedélyeztetése, ami elengedhetetlen az orosz vakcina alkalmazásához.

„Jöjjön a Szputnyik, és jöjjön a kínai gyártmányú Sinovac" – mondta Sileri, hangoztatva, hogy rendkívüli egészségügyi vészhelyzetben az orosz és a kínai vakcina engedélyeztetését az olasz gyógyszerhatóság (Aifa) is kiadhatja akár meghatározott számú dózisra".

Pierpaolo Sileri hozzátette, hogy Olaszországba eddig tízmillió dózis oltóanyag érkezett, és ebből nyolcmilliót adtak be. Áprilistól a most használt Pfizer-BioNTech, AstraZeneca és Moderna mellett a Johnson and Johnson vakcináját is várják. A tervek szerint „június végén közel 40 millió beoltottnál tarthatunk, év végéig pedig elérjük a 100 milliót" – hangoztatta az államtitkár.

Lombardia kormányzója leváltotta a szombat és vasárnap üresen álló oltóállomások üzemeltetőit, miután elfelejtettek időpontot küldeni a regisztrált nyolcvan év felettieknek. Attilio Fontana tartományi elnök bejelentette, hogy a tízmilliós Lombardiában március végére elfogy az oltóanyag-tartalék.

A szicíliai Palermóban hétvégén megnyitott nagy méretű oltási állomáson szombaton és vasárnap reggel héttől este tízig várták a regisztráció nélkül oltásra jelentkező nyolcvan év felettieket, pedagógusokat és a rendfenntartó erők tagjait.

Utóbbi két szakmai kategória AstraZeneca-védőoltást kapott. Az oltási központot több ezren rohamozták meg a helyi sajtó beszámolói szerint.

Szicíliában azonosították a nigériai vírusvariánst is, amelyet már Nápolyban, a lombardiai Bresciában és a venetói San Donában is kimutattak betegeken.

A szicíliai Messina kórházában a nigériai variánst egy 16 éves bevándorló fiún azonosították, aki Guineából érkezett az olasz partokra.

A vírusmutánsok erőteljes terjedésének tetőzését a héten várják a kórházakban.

A milánói Sacco kórház intenzív osztályát vezető Emanuele Catena aneszteziológus adatai szerint náluk most érte el a plafont a betegek száma, ami azt jelenti, hogy az intenzíven a halálozás megközelítette a negyven százalékot, és a következő időszakban lassú, de fokozatos csökkenést várnak.

Elmondta, hogy a betegekben a nagy-britanniai és a brazíliai mutánst azonosítják. Úgy vélte, a tavaly márciusi első hullámban sokkal rosszabb volt a helyzet, mivel akkor felkészületlenül érte őket a járvány.