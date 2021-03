Bőgőtokban csempészték ki Japánból az autócézárt, vádat emeltek ellenük

A vád szerint Michael és Peter Taylor segített Ghosnak abban, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást. Mindkettejüket február 2-án adták ki az amerikai hatóságok Japánnak. Az üggyel összefüggésben Tokió még egy amerikai állampolgár, George-Antoine Zayek kiadatását is kérte az Egyesült Államoktól.

Ghosn, aki a Renault, a Nissan és a Mitsubishi Motors részvételével létrehozott autóipari szövetség vezetője és egyben mindhárom autógyártó első embere is volt, fényes pályafutás után 2019-ben dicstelen körülmények között távozott tisztségeiből.

Japanese prosecutors formally charged two Americans with aiding in the escape of former Nissan Motor Chairman Carlos Ghosn https://t.co/1CJOcff8BV

— Bloomberg (@business) March 22, 2021