Vulkáni láva festette vörösre az eget Izlandon

A mélyből feltörő láva vörösre festette az égboltot a területen, ahol az elmúlt hetekben több ezer kisebb földrengés volt.

A kitörés a fővárostól 30 kilométerre délnyugatra, Fagradalsfjall hegyénél történt a Reykjanes-félszigeten. Négy órával az első kitörést követően láva borított be egy négyzetkilométernyi, mintegy 200 futballpályányi területet. A 12. század óta első alkalommal fordult elő vulkánkitörés a szigetnek ezen a részén.

A kitörés nem jelentett közvetlen veszélyt a közeli Grindavik településen élőkre vagy az infrastruktúrára. A helyi meteorológiai intézet kis erejűnek minősítette a természeti csapást.

Ettől függetlenül egy 500-750 méter hosszúságú hasadék nyílt meg a kitörés helyén, ahol akár 100 méteres lávaszökőkút is kialakulhatott - vélekedett Bjarki Friis, a meteorológiai hivatal munkatársa.

A helyi polgári és katasztrófavédelmi hatóság arra kérte a kitörés helyétől keletre fekvő Thorlakshofn város lakosait, hogy maradjanak otthon, kerüljék el a vulkanikus gázokkal teli területet.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021