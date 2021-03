Lakosságarányosan a legtöbb adag oltás Magyarországra érkezett

Az ECDC szerint az Európai Unió lakosságának 10,7 százaléka kapta meg valamelyik koronavírus elleni vakcina legalább első adagját, míg a második adag a lakosság átlagosan 4,2 százalékához jutott el. Magyarország mindkét tekintetben az uniós átlag fölött van: az oltás első adagját a lakosság 17,9 százaléka, a második adagját 5,3 százaléka kapta meg.

A 80 évnél idősebb korosztályban Izland, Málta, Írország és Finnország oltott arányaiban a legtöbbet, míg a 70-79 év közöttiek vakcinálásában Magyarország, Litvánia, Lengyelország és Franciaország áll a legjobban.

