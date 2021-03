Fél téglával dobta meg egy meztelen nő a megszeppent tévés műsorvezetőt

Meztelenül támadt a műsorvezetőre egy nő az Antena1 román hírtelevízió élő adásában pénteken. A nő, akiről egyelőre nem tudni, hogyan juthatott be a fegyveres őrséggel védett épületbe, egy fél téglával meg is dobta a megszeppent riporternőt – számolt be a Főtér.ro romániai magyar hírportál.