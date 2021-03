Bárhol felrobbanhat a németek „segélyrakétája”

Megosztás Tweet



Iszlamisták szereztek meg nagyobb összegeket a koronavírus-segélyből Németországban. A vállalkozók és munkavállalók megsegítésére szánt támogatásokhoz csalással jutottak hozzá, de mecsetek és egyesületek is kaptak belőle.

Nem tisztességes módon jutottak hozzá az iszlamisták a segélyhez, cégek tulajdonosaiként kapták meg az összegeket. Nagyjából száz esetben zajlik a nyomozás hatvan különböző személy, mecset, illetve egyesület ellen – közölte az M1 tudósítója.

Hozzátette, fennáll a gyanúja annak, hogy szélsőséges iszlamista szervezetek kaptak segélyeket a bajba jutott német vállalkozások és munkavállalók helyett, de

arra utaló nyomokat is találtak, hogy közel-keleti háborús területekre, terrorizmus finanszírozására használták fel az elcsalt támogatásokat.

Felmérések készültek arról, hány iszlamista szélsőséges tartózkodik Németországban. Az iszlamisták száma körülbelül 28 ezerre tehető, a legtöbben a szalafisták vannak, több mint 12 ezren. Emellett 630 veszélyes elemet tartanak nyilván, közülük százan vannak jelenleg fogságban.

Készültek arra vonatkozóan is statisztikák, hogy miként függ össze az iszlamista szélsőségesek jelenléte a menekülthullámmal. Egyértelműen kimutatták, hogy az Európai Unióba minden ötödik iszlamista szélsőséges menedékkérőként érkezett. Németországban ennél is aggasztóbb az arány, a szélsőségesek fele érkezett menedékkérőként az országba – fogalmazott a tudósító.

„Van az a magyar mondás, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ez történt most Németországban is. Jens Spahn egészségügyi miniszter bejelentette, hogy egy »segélyrakétát« fog robbantani,

tehát minden cég, amely szolgáltatással, turizmussal vendéglátással foglalkozik, kap ebből a segélyalapból egy jelentős összeget” – mondta Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője.

Hozzátette, értelemszerűen ezt csalók is kihasználták, például úgy, hogy fiktív taxicégeket jelentettek be, holott nem volt autójuk. Ugyanezt csinálták a szalafisták is, akik fiktív éttermeket, büféket, turisztikai cégeket hoztak létre, melyeket tetszőleges dolgozószámmal jelentettek be.



A kormány minden további vizsgálat nélkül nagyon gyorsan akart segíteni, és háttérellenőrzés nélkül folyósította a pénzt ezeknek a cégeknek is. Miután kiderültek a csalások, jelenleg hatvan ember ellen száz esetben nyomoz az ügyészség.

A hatóságok azt is kiderítették, hogy körülbelül egymillió euróról van szó, amely különböző szélsőséges terrorszervezetekhez került a Közel-Keletre.

A Nézőpont Intézet elemzője kifejtette, ez nem egy új keletű dolog,

a titkosszolgálatok azt is észrevették, hogy olyan menedékkérők is vannak, akik már nem is tartózkodnak Németországban,

a bankkártyájukkal Irakban, Szíriában, Pakisztánban, Afganisztánban ATM-ből vesznek fel pénzeket. Az is kérdés, hogy ezt egy család használja-e fel vagy az összegeket szélsőséges szervezeteknek juttatják el.

A német adófizetők fel vannak háborodva, hiszen adópénzekből finanszírozták ezeket a koronavírus-segélyeket. Az emberek

arra várják a választ, hogy lehet az, hogy csalókhoz és terroristákhoz juthattak el mindenféle ellenőrzés nélkül a támogatások.

