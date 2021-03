A francia kormányfő is AstraZeneca oltást kér, Morawiecki is a vakcina mellett érvel

Megosztás Tweet



Franciaország péntektől folytatja a koronavírus-elleni oltási programot az AstraZeneca-vakcinával, miután azt biztonságosnak és hatékonynak minősítette az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) – jelentette be Jean Castex miniszterelnök.

„Ezzel a vakcinával oltatom be magam holnap, hogy megmutassam, teljesen megbízhatunk benne” – mondta a kormányfő a járványhelyzetről tartott heti sajtótájékoztatóján.

A lengyel miniszterelnök az AstraZeneca használatára biztatott

Az AstraZeneca cég gyártotta, koronavírus elleni vakcina további igénybevételére biztatta a lengyeleket Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök csütörtökön, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) biztonságosnak minősítette az oltóanyagot.

Lengyelország nem tartozik azon országok közé, amelyek az előző napokban felfüggesztették az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután több olyan esetet is jelentettek, hogy vérrög képződött a beoltottak szervezetében. Morawiecki fontosnak nevezte az EMA csütörtöki jelentését, és úgy látta:

az AstraZeneca vakcinája kapcsán felmerült kétségek „bizonyos körülmények egybeesése miatt, de pletykák, médiából eredő problémák miatt" is keletkeztek.

A kormányfő egyúttal közölte: Lengyelországban jelenleg a szóban forgó vakcina tartalékai nagyobbak, mint ez az országos oltási terv feltételezte. Arra biztatta a lengyeleket, hogy használják fel a most elérhető oltóanyagot, aláhúzva: ez „ugyanúgy, illetve szinte ugyanúgy segíthet a koronavírus terjedésének korlátozásában”, mint más vakcinák.

Még az EMA döntése előtt, csütörtök délelőtt a lengyel kormányfői hivatal vezetője, Michal Dworczyk közölte: az utóbbi időben több, az oltásra már regisztrált lengyel visszahátrált. Lengyelországban csütörtöktől feliratozhatnak a vakcinázásra a 67 és 69 éves életkor közöttiek, ennek a csoportnak az AstraZeneca oltóanyagát adják be. Dworczyk lehetségesnek nevezte, hogy az oltásra újonnan regisztráltak számától függően pénteken a vakcinát más, eredeti tervek szerint később beoltandó csoportokba besorolt érdeklődőknek is felajánlják.

Újságírói kérdésre válaszolva Dworczyk elmondta: mivel jelenleg a lengyelek is aggódnak az AstraZeneca vakcinája kapcsán, a kormány nem elemzi azt az egyes lengyelországi szakértők által felvetett lehetőséget, hogy más országoktól vásárolnák fel ennek az oltóanyagnak a tartalékait. Közlése szerint a második negyedévben Lengyelország különféle gyártóktól akár 15 millió adag oltóanyagot, ezen belül egyadagú vakcinát is kaphat, így az AstraZeneca felvásárlása nélkül is felgyorsulhat az oltási kampány.

614 ezer adag AstraZeneca vakcinát adtak be, a lengyel egészségügyi tárca nem regisztrált a vakcinával kapcsolatba hozható trombózist

Lengyelországban csütörtök reggelig összesen 4 605 929 oltást, ezen belül az AstraZeneca 614 ezer adagját adták be. A lengyel egészségügyi tárca nem regisztrált a vakcinával kapcsolatba hozható trombózist. Csütörtöki adatok szerint egy nap alatt 27 278 új fertőzést mutattak ki, ami a legtöbb az év eleje óta. Kifejezetten a Covid-19 miatt egy nap alatt 78 ember, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 278 ember hunyt el.

A közel 38 millió lakosú országban 332 028 az aktív fertőzések száma, jelenleg 21 858 fertőzött szorul kórházi kezelésre, közülük 2190-en vannak lélegeztető gépen. A járvány gyorsuló terjedése miatt szombattól egész Lengyelországra kiterjesztik az eddig csak egyes régiókban érvényes szigorításokat, újból bezárnak a szállodák, a kulturális intézmények és a sportuszodák, a bevásárlóközpontokban is csak az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek, szolgáltatások fognak működni.

Spanyolország folytatja az AstraZeneca-vakcina alkalmazását a jövő héttől

Spanyolország jövő szerdától ismét alkalmazza a az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyagot – jelentette be Carolina Darias egészségügyi miniszter csütörtökön Madridban. Mint mondta, azért várnak a jövő hét közepéig, mert várhatóan hétfőn döntenek arról, hogy módosítják-e azok körét, akik megkaphatják ezt az oltóanyagot.

Eddig a 18 és 55 év közötti korosztályt oltották az AstraZeneca vakcinájával, de már tervben volt a kibővítése 65 éves korig, amikor átmenetileg leállították a vakcina használatát, miután több országban, köztük Spanyolországban is jelentettek olyan eseteket, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében.

María Jesús Lamas, a spanyol gyógyszerügynökség (AEMPS) vezetője elmondta:

amelynek előnyei meghaladják az esetleges kockázatokat.

Hangsúlyozta: egyelőre nincs bizonyított kapcsolat a vérrögképződés megnövekedett kockázata és az oltóanyag között, igaz, ennek ellenkezőjét sem igazolták, ezért a vizsgálatok tovább folytatódnak. Spanyolországban eddig 981 ezren kapták meg az AstraZeneca vakcináját, az oltottak között.

Szlovénia is folytatja az AstraZeneca-oltóanyag alkalmazását

Szlovénia folytatja az AstraZeneca-oltóanyag alkalmazását, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön biztonságosnak minősítette a brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem közösen kifejlesztett koronavírus-elleni vakcináját – közölte Janez Poklukar egészségügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Szlovénia – több európai országgal együtt – még hétfőn határozott arról, hogy az EMA döntéséig, ideiglenesen leállítja a vakcina használatát.

Kiemelte:

miután az EMA megállapította, hogy az AstraZeneca-vakcina biztonságos és hatékony, értesítették az oltási központokat az oltás folytatásáról.

Borut Pahor államfő, Janez Jansa miniszterelnök, Igor Zorcic házelnök és Alojz Kovsca, a Nemzeti Tanács elnöke pénteken oltatja be magukat az AstraZeneca vakcinájával, amelyből a felfüggesztés miatt 14 ezer dózis áll raktáron.

Szlovéniában az AstraZeneca-vakcinával oltottak mindössze egy százalékánál jegyeztek fel mellékhatásokat, ami nagyjából megegyezik a Pfizer/BioNTech oltás után mellékhatást jelentők számával. A mintegy kétmilliós Szlovéniában eddig a lakosság 8,5 százalékát oltották be a koronavírus ellen. Az első dózist 177 566-an, közülük a másodikat is 90 990-en kapták meg.

Visszaállítják az oltási kampányba az AstraZenecát Németországban

Visszaállítják az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari társaság oltóanyagát az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni védekezés oltási kampányába Németországban – jelentették be csütörtök este Berlinben.

Jens Spahn egészségügyi miniszter elmondta, hogy már péntektől ismét oltanak az AstraZeneca vakcinájával. Kiemelte, hogy nehéz, de helyes döntés volt a szérum alkalmazásának felfüggesztése. Az államnak az oltási kampány szervezőjeként a legnagyobb gondossággal kell eljárnia, és átlátható módon tájékoztatnia kell az oltásra várókat a vakcinák körüli ügyekről – mutatott rá.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a hétfői felfüggesztés után folytatott vizsgálatában megállapította, hogy a vakcina biztonságos, és előnyei az új adatok alapján is felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait.

Ez „jó hír”, azt jelenti, hogy tovább lehet folytatni az AstraZeneca-vakcina alkalmazását

– fejtette ki a miniszter. Ugyanakkor módosítják a készítmény dokumentációját, kiegészítik egy figyelmeztetéssel, amely arról szól, hogy mellékhatásként nagyon ritkán vérrögképződést okozhat az agyi vénákban 55 év alatti nőknél – tette hozzá Klaus Cichutek, az oltóanyagokért felelős szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (PEI) vezetője .

Elmondta, hogy Németországban már több mint 1,7 millió adagot adtak be az AstraZeneca-vakcinából, és 13 embernél – 12 nőnél és egy férfinál – lépett fel vérrögképződés az agyi vénákban az oltás beadása után.

Valamennyien 20 és 63 év közöttiek, hárman meghaltak. A PEI vezetője hangsúlyozta, hogy az AstraZeneca-vakcina alkalmazása a trombózisos esetek ellenére nem jár vállalhatatlan egészségi kockázattal.