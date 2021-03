Ennyi börtönbüntetést ért minden idők legnagyobb Twitter-hekkelése

Megosztás Tweet



Bűnösnek vallotta magát az egyik legnagyobb Twitter-hekkelés ifjú elkövetője, Graham Ivan Clark, aki tavaly nyáron soha nem látott bitcoin átverést hajtott végre több tucat nagy követőbázissal rendelkező Twitter-fiók feltörésével – derült ki a floridai bíróság keddi beadványából.

Clark 17 éves volt, amikor megvádolták, most egy vádalku következtében három évre kerül rács mögé – számolt be róla a The Verge.

Clark a tavaly nyári letartóztatása óta már 229 napot letöltött a büntetéséből. A vádalku részeként

„fiatalkorú bűnelkövetőként” kezelték, ami enyhítette az ítéletet,

és egyben megnyitotta annak lehetőségét is, hogy a három év egy részét javítóintézetben töltse le – írta a Tampa Bay Times. Az ifjú hekker számára szintén megtiltják a számítógépek engedély nélküli és rendészeti felügyelet nélküli használatát.

A nagy hekkelésre 2020. július 15-én került sor, és gyorsan a Twitter történetének egyik legnagyobb kiberbiztonsági incidensévé vált, mivel

Clark olyan nagy horderejű felhasználók fiókjait törte fel egy bitcoin-csalás népszerűsítésére, mint Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama vagy Joe Biden.

Az átverésnek köszönhetően két elkövetőtársával, Nima Fazelivel és Mason Shepparddal együtt több mint 100 000 dollárra tett szert kriptovalutában.

