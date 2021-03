Elnézést kért a Deutsche Welle a megtévesztésre alkalmas magyarországi riportért

Megosztás Tweet



Elnézést kért a Deutsche Welle német médiatársaság, amiért „egyoldalú és megtévesztésre alkalmas” riportot sugárzott Magyarországgal, egészen pontosan a budai Vár átépítésével kapcsolatban. Korábban egy budavári civil szervezet hívta fel a figyelmet arra, hogy a német tévé azt sugallja, hogy a várat azért újíttatja fel a kormány, hogy visszaállítsa a náci megszállás idejének állapotát. A filmben – mint az elmúlt években már rengeteg nyugati tudósításban – előkerült az is, hogy Magyarországon félnek a zsidók, mert üldözik őket – hangzott el az M1 Híradójában.



A magyar kormány budapesti építkezéseiről készített nemrég riportot a Deutsche Welle. A német állami televízió azt állította, hogy a budai Vár és a Kossuth tér felújítása a szélsőséges nacionalizmus bizonyítéka.

„A kormány kisajátítja a város tulajdonában lévő ingatlanokat” – fogalmazta meg véleményét első megszólalóként V. Naszályi Márta. Az I. kerület párbeszédes polgármestere szerint mindez rossz társadalmi üzenetet közvetít, ő pedig nem akarja az 1944-es állapotában látni a várnegyedet.

Később Karácsony Gergely főpolgármester párttársa véletlenül összetalálkozik egy helyi lakossal, Wágner Tamással is,

aki arról panaszkodik a stábnak, hogy a beruházásokkal szemben semmit nem tehetnek, a környék lassan élhetetlenné válik.

Majd a következő képsorokon már a Kossuth tér látható, amely a Deutsche Welle szerint majdnem úgy néz ki, mint 1944 márciusában. A tudósító emlékeztet rá: ekkor a Hitlerrel szövetséges Horthy Miklós kormányozta Magyarországot.

A következő megszólaló Ungváry Krisztián, aki arra mutat rá, hogy a Nemzeti vértanúk emlékművének első és második felavatása között nagyon sok hasonlóságot lehet találni.

A történész szerint Kövér László, az Országgyűlés elnöke 2019-es beszédében egyenlőségjelet tett a mai ellenzék és a terroristák közé, pedig szerinte a hasonló pártok Nyugat-Európában több helyen is kormányon vannak.

Az összeállítás végén megszólal egy másik férfi is, akinek felesége is zsidó. Ő az egykori deportálásokra utalva azt nyilatkozza: nem akar még egyszer ilyen vonatra szállni, majd egy dobozt pakol, mintha költözne. Eközben a narrátor arról tájékoztatja a nézőket, hogy már több százezer magyar döntött hazájának elhagyása mellett, mert nem hajlandók elviselni az ország politikai átalakítását.

A Budavári Lakosok Szövetsége levélben tiltakozott a riportösszeállítás ellen.

Közölték: a videó teljes terjedelmében hamis történelmi háttérrel mutatta be a jelenleg folyó felújítási munkákat. A német médium ugyan elnézést kért a lejárató propagandafilmjéért, de a videó továbbra is elérhető az interneten. A civil szervezet most egy újabb levelében ennek eltávolítását is követeli a tévétársaságtól.megtévesztésre alkalmas” riportot sugárzott Magyarországgal

„Az a célunk, hogy minél több ember tudjon arról, hogy léteznek ilyen félrevezető riportok, és végtére is kialakuljon egy olyan közvélekedés és egy olyan nyomás, aminek az eredményeként a DW megváltoztatja az álláspontját, illetve leveszi az internetes elérhetőségéről ezt a híranyagát” – mondta Nagy Erzsébet, a Budavári Lakosok Szövetségének elnöke.

Kerestük V. Naszályi Mártát, hogy elnézést kér-e a várnegyed lakosaitól a riport után, de az I. kerület polgármestere a sajtóosztályához irányított bennünket. Ungváry Krisztián történész pedig közölte: nem bizonyosodott be egyetlen állításáról sem, hogy hamis lenne. „Hát hogyha valaki megmagyarázza, hogy miért kellene nekem bocsánatot kérnem, akkor erről szívesen beszélgetünk, de eddig senki nem mondta azt” – fogalmazott.

A Deutsche Welle rövidesen magyar nyelvű anyagokat is készít majd. A tévétársaság főigazgatója ennek kapcsán azt nyilatkozta: céljuk a magyar média sokszínűségének a javítása, amit tényekre alapuló tájékoztatással akarnak majd elérni.