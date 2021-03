A CNN riportere sem tudta megizzasztani a profi virológust

A balliberális média figyelmét nem kerülte el, hogy Európa legtöbb országában, így Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Lengyelországban vagy Magyarországon továbbra is folyik a 65 év felettiek oltása az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájával.

Az amerikai CNN műsorvezetője, Becky Anderson kedd este Belgium vezető virológusával, Marc van Ransttal készített interjút Skype-on keresztül. A Connect The World című műsorban a moderátor kellemetlen kérdéseket szegezett a virológusnak, aki azonban állta a sarat.

– mondta van Ranst.

“People think that whatever happens after a vaccination, is caused by the vaccination. That is simply not true.”@vanranstmarc tells @beckyCNN countries are not doing the right thing in pausing the #AstraZeneca vaccine rollout. pic.twitter.com/3zrxDqQNf7

