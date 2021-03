Fertőzöttek szállítására átalakított vonatot mutattak be Olaszországban – VIDEÓ

Koronavírusos betegek szállítására átalakított vonatot mutattak be Olaszországban. A mobil intenzív osztályon egyszerre 21, súlyos állapotban lévő beteget tudnak szállítani. A legmodernebb műszerekkel szerelték fel a vonatot. A járványhelyzet után a szerelvényt más célokra, például földrengéseknél is tudják majd használni. Az M1 tudósítója is filmezhetett a szerelvényen.

Kívül vonat, belül teljesen felszerelt mobil intenzív osztály, amely az intubált, szedált, lélegeztetőgépekre kapcsolt betegek ellátására, mozgatására és szállítására alkalmas. Minden szerelvényen hét-hét beteget tudnak egymástól teljesen elkülönítve, biztonságosan elhelyezni és szállítani, 45 fős egészségügyi szakszemélyzet kíséri és látja el a betegeket, szakorvosok és szakápolók.



Címlapfotó: M1