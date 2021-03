Bulizni vágynak az angolok, de nyárig nincs hely a pubokban

Amikor a Craft nevű birminghami étterem február 24-én – a vesztegzár feloldása bejelentésének napján – elkezdett újból asztalfoglalásokat fogadni, húsz percen belül 147 csoport, azaz 601 ember jelezte foglalási szándékát az interneten – számolt be a The Guardian online kiadása.

„Hihetetlen volt az egész. Szerda és csütörtök délutánra még akad néhány szabad helyünk, de a szabadtéri asztalaink nagyjából júliusig le vannak foglalva. A pub belső része a május közepére tervezett nyitástól egészen júliusig minden napra tele van” – mondta a lapnak Sam Morgan, a Craft ügyvezető igazgatója.

📰 UK NEWS 📰 If you want to know when services such as hairdressers, pubs and gyms will open, then check this article by @BBCNews. https://t.co/1hPVuJHXrB

— Spanish Chamber in the UK (@SpainChamberUK) March 10, 2021