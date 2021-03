Autónak csapódott egy repülő a nyílt utcán, ketten meghaltak – VIDEÓ

Közlekedő autónak csapódott egy repülő hétfőn Florida utcáin, a jelentések szerint a repülőgépben tartózkodó két ember meghalt, az autóban utazókat súlyos állapotban szállították kórházba – számolt be róla a Fox News.

A Beechcraft Bonanza típusú egymotoros kisrepülőgép pilótája és utasa meghalt, az autóban utazó felnőtt és gyermek megsérült – tudatta sajtóközleményében a Pembroke Pines Tűzoltóság. Az elhunytak személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.

#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child https://t.co/b2kWXrfE82 pic.twitter.com/nUgRaQ0oiS

— Billy Corben (@BillyCorben) March 15, 2021