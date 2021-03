A világ számos pontján megemlékeztek az 1848-as magyar forradalomról

Megosztás Tweet



Az Egyesült Királyságban élő magyarokat köszöntötte Magyarország londoni nagykövete az ünnep alkalmából. Kumin Ferenc azt mondta, hogy ezekben a napokban hagyományosan együtt ünnepelnek a kinti magyarok, de a járványhelyzet miatt most ott sincs lehetőség személyes megemlékezésre – közölte az M1 Híradója.



A nagykövetségen ezért kokárdával díszített zserbótortákat készítettek, amelyeket több partnerszervezetnek is eljuttattak. „Kívánok jó megemlékezést, és azt, hogy mindenki bírja ki a járvány szabályokat, és bízzunk abban, hogy jövőre, ilyenkor március 15-én már rendesen ünnepelhetünk, össze tudunk jönni, és igazi március 15-énk lehet. Minden jót kívánok önöknek, vigyázzanak magukra” – fogalmazott Kumin Ferenc.

A Kárpát-medence külhoni területein is emlékeznek

A Kárpát-medence külhoni területein is emlékeznek, például a Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján is. Az erdélyi történelmi egyházak közös áhítatot tartottak Kolozsváron. Az erdélyi magyar közéleti szereplők a magyarság megtartásának fontosságáról beszéltek.

„Amellett, hogy a ’48-as hősökre emlékezünk ma, úgy gondolom, hogy a hétköznapi hősökre is kell emlékeznünk, azokra az emberekre, akik az egészségügyben dolgoznak például, vagy bolti eladókra, és segítenek nekünk, hogy valahogy túltegyük magunkat ezen a járványügyi helyzeten” – közölte Csoma Botond a Kolozs megyei RMDSZ elnöke.

Johannis az együttélés fontosságát emelte ki

A magyar kisebbség Romániában betöltött szerepét méltatta levelében a román államfő. Klaus Johannis azt írta: március 15-e jó alkalom a Romániában élő magyaroknak arra, hogy büszkén felmutassák identitásukat, amellyel beírták magukat a történelembe.

A román államfő kiemelte az együttélés fontosságát és úgy fogalmazott: az etnikumközi harmónia ápolásával együtt fejlesztjük és erősítjük társadalmunka​t. Klaus Johannis szerint a járvány elleni közdelem és a szolidaritás is bizonyítja, hogy a románok és a magyarok képesek segíteni egymást.

Megkoszorúzták Kossuth Lajos emléktábláját Washingtonban

Ünnepi megemlékezést tartottak a washingtoni magyar nagykövetségen is, a járvány miatt ott is csak szűk körben. Az ünnepségen állami kitüntetéseket is átadtak és megkoszorúzták Kossuth Lajos emléktábláját.

„Küzdjetek házi tűzhelyetekért, oltáraitokért és hazátokért” – Kossuth Lajos szavait idézte ünnepi beszédében Magyarország washingtoni nagykövete az amerikai főváros belvárosában található Kossuth-házban. Takács Szabolcs azt mondta: most 2021-ben sem kellenek aktuálisabb gondolatok, mint a magyar szabadságharc szellemi vezérének Philadelphiában elmondott szavai.

„Március 15-e, a magyar nemzet ünnepe ugyanazt az üzenetet hordozza az Atlanti-óceán mindkét oldalán. Azóta ugyan sokat változott a világ, de szabadságharcunk alapértékei a mai napig korszerű eszmeiséget képviselnek, amely kiállta a történelem és az emberi szellem próbáját” – jelentette ki Takács Szabolcs.

A nagykövet hozzátette:

a szabadság eszméje a mai napig sem bukott el, a történelmi viszontagságok ellenére a magyarok újra erős és független nemzetet alkotnak Európa szívében.

Magyarul köszöntötte a résztvevőket az amerikai külügyminisztérium államtitkár-helyettese. Matthew G. Boyse beszédében kiemelte: a szabadság és függetlenség eszménye két olyan dolog, amiért érdemes harcolni. Hozzátette: a demokráciáért küzdeni kell és ezt a küzdelmet Kossuth Lajos sem adta fel, mint ahogy az Egyesült Államok sem fogja feladni soha.

Az ünnepségen az Amerikában élő magyarság két tagjának adtak át állami kitüntetést. Basa Molnár Enikőt, az Amerikai Magyar Tanárok Egyesületének alapítója a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést, Kovács Éva, a washingtoni magyar katolikus közösség vezetője pedig a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

A megemlékezésen Takács Szabolcs nagykövet és Rózsa Gábor a Kossuth Alapítvány elnöke koszorút helyezett el az épület kertjében található Kossuth emléktáblánál.