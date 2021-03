Matovic beáldozta egészségügyi miniszterét, mégsem szent a béke

Megosztás Tweet



Sajtóhírek szerint az orosz vakcinák megvásárlása miatt újult erőre kapott kormányvita Szlovákiában már lassítja azoknak a jogszabályoknak az elfogadását is, amelyekkel a szlovák kormány a bajba jutott ágazatokat segítené. A miniszterelnököt adó legnagyobb kormánypárt és két kisebb koalíciós partnere úgy tűnt csütörtökön békét kötnek, ám pénteken ismét kölcsönösen megsértődtek egymásra. A helyzeten az sem javított, hogy Igor Matovic miniszterelnök beáldozta egészségügyi miniszterét – hangzott el az M1 Híradójában.



Élőben közvetítették a szlovák köztársasági elnök közösségi oldalán, ahogy Marek Krajcí egészségügyi miniszter benyújtja Zuzana Chaputovának a lemondását Igor Matovic kormányfő jelenlétében.

Ez a lépés pontot tehetett volna a hónapok óta húzódó kormányvita végére, amely amiatt kapott újult erőre, hogy a miniszterelnök a koalíciós partnerei ellenvetése ellenére kétmillió adagot vásárolt az orosz oltóanyagból. Azonban a tárcavezető távozása nem oldotta fel a kormánypártok közötti ellentéteket.

Közel járt a kormány a széteséshez

„Ilyen közel voltunk ahhoz, hogy szétessen a kormány. Ilyen közel” – mondta a szlovák kormányfő csütörtökön, hogy mekkora volt a veszély. Igor Matovic arról beszélt: bár nem ért egyet a döntéssel, de a koalíció megtartása érdekében megvált egészségügyi miniszterétől, ugyanakkor élesen bírálta a két kisebb koalíciós pártot.

„Igor Matovic felrúgta a megállapodást a sajtótájékoztatóján mondottakkal, a nulla ponton vagyunk” – jelentette be a liberálisok pártelnöke és a kormány gazdasági minisztere Richard Sulík. Közölte: a hétvégén a párton belül egyeztetnek a helyzetről és hétfőn jelentik be az újabb lépéseiket, és ugyanezt teszi a másik kisebb kormánypárt is.

Szlovákiának nagy szüksége lenne arra, hogy véget érjen a kormányvita.

Az országban tombol a koronavírus-járvány. Február közepén lakosságarányosan a világon a legtöbben Szlovákiában vesztették életüket a Covid-19 miatt.

A kormányválság azoknak a törvényeknek az elfogadását fékezi, amelyek segítenének a jelenlegi helyzetben – olvasható a felvidek.ma internetes portálon. A cikkben a közlekedésügyi minisztert idézik, aki azt mondta, a pénteki kormányülésen Igor Matovic felszólította őket, vonjanak vissza minden olyan javaslatot, amely az állami költségvetést érintené.

A kormány ezért nem tárgyalta meg a közlekedésügyi minisztérium törvényjavaslatát sem, amelyben erre az évre százmillió eurót kérnek a személyi közlekedésben és a teherfuvarozásban résztvevők megsegítésére.

Tavaly év vége óta nem túl kiegyensúlyozott a kormánykoalíció

A négypárti kormánykoalícióra már tavaly év vége óta jellemző, hogy nem túl kiegyensúlyozott a működése – fogalmazott az M1-nek a Századvég vezető külpolitikai elemzője. Halkó Petra szerint egy ilyen súlyos helyzetben

nem tesz jót Szlovákiának, ha az együttműködésben érdekelt pártok a kormánypozíciókon, valamint a kormányfő vakcinabeszerzésén vitatkoznak.

„Az, hogy a szlovák kormányfő meglépte azt, hogy behozta az orosz vakcinákat Szlovákiába és ugye szeretné, ha mihamarabb megkezdődne a velük való oltás, mindenképpen azt helyezi előtérbe, hogy az egészségügyi helyzetet kezeljék, és mihamarabb biztosítsák a szlovák állampolgároknak az egészségügyi biztonságát” – fejtette ki Halkó Petra.

Hozzátette: előrehozott választásokra kicsi az esély elsősorban a fertőzésveszély miatt, másrészt pedig a kormánykoalíciót megelőzi támogatottságban a korábbi miniszterelnök, Peter Pellegrini pártja, így valószínű, hogy ismét asztalhoz ülnek majd a kormánypártok.