Erős a vulkáni aktivitás a Földön

Felhőként gomolygott a füst és a hamu a nicaraguai San Cristóbal vulkán körül: mindenkit kitelepítettek a tűzhányó két kilométeres körzetéből.

A közeli Guatemalában néhány nappal korábban tört ki a Pacaya vulkán: földöntúli látványt nyújtott az éjszaka homályában felragyogó, izzó lávafolyam.

Ash and debris rose into the skies over Guatemala City, Guatemala, yesterday, as Pacaya Volcano erupted. https://t.co/Vl2rDCexDC pic.twitter.com/litkqsjA94

