Kedvelik a lengyelek a magyarokat

Megosztás Tweet



A magyarok továbbra is a legkedveltebb népek közé tartoznak Lengyelországban, az irántuk érzett rokonszenv ráadásul jelentősen nőtt tavaly óta – derül ki a CBOS lengyel állami közvélemény-kutató felméréséből.

A kutatásban 22 nemzet, illetve etnikai csoport iránti viszonyt vizsgáltak február 1. és 11. között, egy 1172 fős mintán. A kutatás résztvevői az adott nemzetek iránti rokonszenvükről, illetve ellenszenvükről nyilatkoztak.

Kedvelik a cseheket, a szlovákokat és az olaszokat is

A magyarok iránt a megkérdezettek 60 százaléka deklarált rokonszenvet, ugyanannyian, ahányan az amerikaiakat is kedvelik. Hasonló fokú rokonszenvvel viszonyulnak a lengyelek a két szomszédos nemzethez, a listavezető csehekhez (63 százalék) és a szlovákokhoz is (61 százalék). A legkedveltebb népekhez tartoznak az olaszok is, hozzájuk a válaszolók 62 százaléka viszonyult pozitívan.

Az előző évi felméréshez képest, amelyben a magyarok szintén a legkedveltebbek közé tartoztak, az irántuk érzett rokonszenv 12 százalékkal magasabb lett, és a rájuk vonatkozó mutató egyébként is most a legmagasabb az 1993 óta szinte évi rendszerességgel végzett kutatásokban. Egyúttal 1993 óta a legalacsonyabb (9 százalékos) lett azon válaszolók aránya, akik nem kedvelik a magyarokat.

A magyarok kedveltsége szinte azonos a nők és a férfiak körében (59, illetve 61 százalék). Korcsoportok szerinti felbontásban a legmagasabb (66 százalékos) a 18 és 24 évesek között, a legalacsonyabb (54 százalékos) a legidősebb csoportban, a 65 évnél idősebbeknél.

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében az átlagosnál magasabb a kedveltség

A félmilliónál népesebb városok csoportjában a megkérdezettek 70 százaléka nyilatkozott kedvezően a magyarokról, ez a legmagasabb mutató a települések nagysága szerinti felbontásban. A rokonszenv a képzettség fokával arányos, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében 72 százalékot ért el. Azonos mutató jellemzi a vezető munkahelyi pozíciót betöltőket, a diákok és az egyetemisták körében a magyarok ennél is magasabb kedveltséget élveznek (74 százalék).

A rokonszenv valamivel alacsonyabb a baloldali vagy a centrista politikai nézeteket vallók között (58, illetve 55 százalék), míg a jobboldali nézetűek soraiban a magyarok kedveltsége 67 százalékos.