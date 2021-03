Orbán Viktor: Ha vezetés van, akkor van esély a sikerre – ez az izraeli lecke

Megosztás Tweet



A miniszterelnök Benjamin Netanjahu izraeli és Andrej Babis cseh kormányfővel találkozott Jeruzsálemben.



A jeruzsálemi King David szállodában tartott csúcstalálkozó fő témája a koronavírus-járvány elleni védekezés volt. „Ha vezetés van, akkor van esély a sikerre” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Rámutatott: cseh kollégájával együtt azért utazott Izraelbe, hogy megértse, hogyan vált az ország „a világjárvány elleni harc világbajnokává”, és hogyan követheti a példáját Magyarország.

A miniszterelnök emlékeztetett rá: Magyarország és Izrael barátsága élő, és ennek egyik bizonyítéka, hogy az izraeli–magyar kereskedelem mérlege tavaly is nőtt, miközben a világkereskedelem mérlege több százalékkal csökkent.

Kiemelte: az izraeli kormány – a magyar kormánnyal együtt – támogatott egy izraeli befektetést, amelynek célja, hogy lélegeztetőgépeket gyártson Magyarország területén.

Izraelben tárgyalt a külgazdasági és külügyminiszter is – közölte az M1 Híradója. Szijjártó Péter a jeruzsálemi megbeszélései után arról beszélt, hogy

Magyarország a tesztek gyártásában is együtt fog működni egy izraeli céggel.

„Úgy döntöttünk ezzel a vállalattal, hogy kormányzati támogatással kiszélesítjük az együttműködésünket. Ez a vállalat ugyanis teszteket is gyárt, mégpedig nagy mennyiségben, többfélét is. PCR-teszteket, gyorsteszteket és a koronavírustól különböző léguti betegségek megállapítására szóló teszteket is. Megkezdjük az együttműködést annak érdekében, hogy a lélegeztetőgépek gyártása után a tesztek gyártására is sor kerülhessen Magyarországon” – közölte Szijjártó Péter.

Emlékeztetett arra, hogy a koronavírusnak várhatóan új mutációi jelennek meg, és az sem világos, hogy a védőoltások mennyi ideig adnak immunitást, ezért a jövőben is biztosan szükség lesz nagy mennyiségben jó minőségű tesztekre.

Szijjártó Péter leszögezte: a járványellenes küzdelem szempontjából ez egy fontos állomás, mert azok az országok tudják a leghatékonyabban megvédeni magukat, amelyek saját maguk képesek előállítani az életmentő eszközöket.

Orbán Viktor megjegyezte:

megtanulták, hogy egy világjárvány idején ezekből az eszközökből jobb ellátónak lenni, mint vevőnek.

Kiemelte: a világ tele van bizonytalansággal, és sokan azt állítják, hogy a pandémiák korszaka vár ránk a jövőben.

Elmondása szerint a hatékonyabb védekezés és felkészülés jegyében az izraeli miniszterelnök felvetette: Magyarország is vegyen részt egy közös nemzetközi erőfeszítésben, amelynek célja, hogy Izrael területén olyan létesítmények épüljenek ki, amelyek megkönnyítik a vakcinák és orvosságok kifejlesztését a jövőben.

A felek emellett megállapodtak abban, hogy Magyarország csatlakozik az Izrael által előterjesztett nemzetközi kezdeményezéshez az oltást igazoló „zöld igazolványról”.

A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón

Benjamin Netanjahu közeli barátjainak nevezte vendégeit,

majd emlékeztetett, hogy mindkét ország diplomáciai képviseletet nyitott Jeruzsálemben, az Európai Unióban elsőként.

„A koronavírus elleni küzdelemben való együttműködésről tárgyaltunk. Emellett a vakcinagyártás is szóba került, ahol egy együttműködés is körvonalazódik” – fogalmazott Benjamin Netanjahu.

Andrej Babis cseh miniszterelnök hozzátette: ez az ország az első, amelyben az emberek lassan visszatérhetnek a régi életükhöz.