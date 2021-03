Nyolcvan év múlva a Föld lakosságának közel fele afrikai lesz

Megosztás Tweet



Az ENSZ számításai szerint 2100-ban a Föld lakosságának több mint 43 százaléka afrikai lesz. Emiatt a migrációs trendek markánsan megváltozhatnak a mai adatokhoz képest – számolt be a Migrációkutató Intézet elemzője.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) átfogó felmérése szerint az elmúlt években több mint 40 millió afrikai élt lakhelyétől távol. Az is látszik, hogy 2000 óta igen élénkké vált a regionális vándorlás, valamint 2019-ben az afrikai születésű, de a kontinensen kívül élő személyek leginkább Európában (10,6 millió fő), Ázsiában (4,6 millió fő) és Észak-Amerikában (3,2 millió fő) koncentrálódtak.

Az elemzésben vizsgált Száhel térség jövője kapcsán talán az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy a klímaváltozás, a demográfiai robbanás, a dzsihádista szervezetek tevékenysége és az egyre gyorsabban kimerülő helyi erőforrások miként hatnak majd a migrációs mintázatokra.

A tág értelemben vett Száhelben napjainkban is csaknem 6 millió „külső” és belső menekült található, és a két nagy konfliktusgócban, a Csád-tó medencéjében, illetve a mali-burkina fasói-nigeri háromszögben zajló dzsihádista felkelés teljes régiókat képes destabilizálni. Az elmúlt évek ráadásul azt mutatják, hogy a szélsőségesek tevékenységének földrajzi kiterjedése folyamatosan nő.

Mivel a térség állattenyésztő lakosságának kultúrájában a migráció – már csak az életmódból fakadóan is – központi szerepet játszik, a helyzet romlásával egyre többen fognak élni az elvándorlás lehetőségével, aminek már most is látszanak a regionális, illetve a térségen túlmutató jelei.

A Migrációkutató Intézet elemzésének teljes szövege itt érhető el.

A címlapfotó illusztráció.