Valótlanságot állított az Európai Tanács elnöke, a brit külügy bekérette az EU londoni nagykövetét

Az Európai Unió állam- és kormányfői alkotta testület vezetője kedden közzétett írásos helyzetértékelésében úgy fogalmazott: döbbenten hallja, hogy az EU-val szemben az „oltóanyag-nacionalizmus” vádja hangzik el.

Michel szerint „a tények nem hazudnak: az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok rendelt el teljes tilalmat a területükön gyártott vakcinák és oltóanyag-komponensek exportjára”.

Michel: az EU soha nem állította le a vakcinaexportot

Az Európai Tanács vezetője hozzátette: az EU ezzel szemben csak azért vezetett be ellenőrzést a területén gyártott vakcinákra, hogy azok a vállalatok, amelyekkel szállítási és előfinanszírozási szerződéseket kötött, ne exportáljanak oltóanyagot más fejlett országoknak, amíg az EU-nak le nem szállították a megígért mennyiséget. Michel hozzátette: az EU soha nem állította le a vakcinaexportot.

Johnson: London ellenzi az oltóanyag-nacionalizmust

Boris Johnson a képviselői kérdések és az azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi órájában, az Európai Tanács elnökének előző napi nyilatkozatára reagálva kijelentette: „korrigálni” kívánja Charles Michel azon közlését, hogy az Egyesült Királyság leállította a vakcinaexportot.

– szögezte le a brit kormányfő.

💉In a fierce rebuttal against accusations of "vaccine nationalism", EU Council President @CharlesMichel pointed the finger at the UK & the US. UK lawmakers, triggered by the statement, denied being "vaccine nationalists" themselves.@NatashaFoote reports.https://t.co/am4sN1fio4

— EURACTIV (@EURACTIV) March 10, 2021