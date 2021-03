Trócsányi: az EU jövőjéről szóló konferencia sikere a nemzeti parlamentekben rejlik

„A közel 8500 alsóházi és felsőházi nemzeti parlamenti képviselő hatékony bevonása megerősítené az Európa jövőjéről szóló konferencia sikerességét és legitimátását. Részvételükkel csökkenhetne a polgárok és az uniós döntéshozatal közötti távolság” – fogalmazott.

A képviselő sajnálatát fejezte ki azonban amiatt, hogy a nemzeti parlamentek nem kapnak valódi lehetőséget a részvételre. A kompromisszummal elfogadott nyilatkozat ugyan utal a nemzeti parlamentek szerepére, azonban a nyilatkozatban a hangsúly a ma még összetételében bizonytalan polgári platformokra helyeződik, így nem jeleníti meg kellő mértékben a nemzeti parlamentek szerepét – tette hozzá Trócsányi László.

Proud to sign the Joint Declaration on the Conference on the Future of Europe.

We want to hear about the Europe our citizens are dreaming of.

A Europe we can enjoy in good times and who can protect us in bad times.

Join the discussion!

