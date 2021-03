Felszólította az MKP a szlovák külügyi államtitkárt

Megosztás Tweet



Elnézéskérésre szólította fel a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) hétfőn Martin Klus szlovák külügyi államtitkárt, amiért a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) által jelölt politikus a napokban a kettős állampolgársággal kapcsolatban tett nyilatkozatával arra utalt, hogy a magyar állampolgárságot felvevő felvidéki magyarok biztonsági kockázatot jelenthetnek.

„A külügyi államtitkár kijelentései elfogadhatatlanok és felháborítóak, s azért ahogyan az ország lakosságának csaknem tíz százalékát kitevő felvidéki magyarokról vélekedik, elnézést kell kérnie” – szögezte le Forró Krisztián, az MKP elnöke hétfőn a párt pozsonyi székházában tartott sajtótájékoztatóján. A politikus rámutatott: Klus szavai annál is inkább felháborítóak, mert a felvidéki magyar közösség a leginkább felelősségteljes hozzáállásának adja bizonyítékát a járványkezelés terén. Az MKP elnöke emlékeztetetett arra is, hogy a magyar kormány lélegeztetőgépekkel segíti a szlovákiai kórházakat, Szijjártó Péter magyar külügyminiszter pedig kétmillió adag koronavírus elleni vakcina beszerzésében is segítséget nyújtott Szlovákiának.

Klus a Donyec-medencét emlegette

A szlovák külügyi államtitkár a napokban egy televíziós műsorban beszélt a szlovák állampolgársági törvényről, és annak készülő módosításáról, amely a gyakorlatban továbbra sem teszi majd lehetővé a felvidéki magyaroknak, hogy szlovák állampolgárságuk elveszítése nélkül vegyék fel a magyar állampolgárságot.

Klus ezzel összefüggésben Abháziát a Donyec-medencét és más háborús térségeket emlegetve utalt arra, hogy a jogszabályt miért nem úgy változtatják meg, hogy az a felvidéki magyarok helyzetén is javítson. Klus kijelentéseit reakciójában Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter is elfogadhatatlannak nevezte.

Gyimesi Györgyöt a külügyminiszter bírálta

Az MKP székházában tartott hétfői sajtótájékoztatón részt vett Gyimesi György, a négypárti szlovák kormánykoalíció legnagyobb pártjának, az Igor Matovic miniszterelnök vezette Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalom magyar nemzetiségű parlamenti képviselője is, aki egyike volt azoknak a felvidéki magyar politikusoknak, akikkel Szijjártó Péter múltheti révkomáromi látogatása során találkozott, és más témák mellett a járványkezelésről és az állampolgársági törvény készülő módosításáról is beszélt. A találkozót, illetve azt, hogy azon szó esett a kettős állampolgárságról is, bírálta az ugyancsak a liberális SaS által jelölt szlovák külügyminiszter, Ivan Korcok.

Ismét elővették a „magyar kártyát”

Gyimesi ez utóbbival összefüggésben leszögezte: nem lát semmi kivetnivalót a találkozóban, Klus kijelentéseiről pedig azt mondta: azok nem lennének meglepőek, ha egy soviniszta párt politikusa mondta volna, de az SaS egy liberális párt.

„Csak szükségük volt arra, hogy belénk rúgjon, hogy elővegye a magyar kártyát, hogy elkendőzze a saját hibáikat a válságkezelésben” – jelentette ki Gyimesi, utalva arra, hogy a szlovák kormánykoalíció liberálisai és a legerősebb kormányalkotó tényező, a centrista OLaNO között feszült a hangulat a járványkezelés hogyanjáról alkotott különböző elképzeléseik miatt.

