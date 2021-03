Zemmour: Nem hiszem, hogy Magyarország kilépne az EU-ból

Megosztás Tweet



Az Európai Unió, amely eredetileg egy szabadpiaci kezdeményezés volt, mára az értékek Európája lett. És ezek kizárólag a kortárs baloldal értékei. Ez az, amibe Orbán nem egyezett bele – jelentette ki Éric Zemmour a CNews francia televízióban.

Az Európai Néppárt egy olyan döntéshozatali reformba kezdett bele, ami marginalizálta volna Orbánt és pártjának 12 képviselőjét, s emellett lehetővé tette volna kizárásukat. Orbán ezt előzte meg a csoport kilépésével – jelentette ki Éric Zemmour filozófus és esszéíró a CNews francia televízió vitaműsorában.

„Ez a párt egy igen vegyes európai pártot jelent, egy kicsit olyan, mint az UDR volt (a de Gaulle időszakában működő jobbközép kormányzó párt – a szerk.) – vannak benne centristák, balosok és jobboldaliak is, ugyanazon pártban” – fogalmazott Zemmour. „Egyesek, mint Orbán, erősen a jobboldalhoz, míg mások, például a skandináv országokból, keményen a baloldalhoz húznak. A német kereszténydemokraták az egyensúly szerepét próbálják betölteni ezen a mérlegen”.

Zemour, akinek nevével nemrég az elnökjelöltséget is kapcsolatba hozták, rámutatott: „ezeknek a folyamatoknak a megértéséhez le kell szögeznünk: kétségtelen, hogy a Merkel elnökségének időszakában, de a Merkelt követő időszakban is a kereszténydemokrata párt Németországban egyre inkább a baloldal felé tolódott. A párt egyre közelebb került a szociáldemokraták és a Zöldek értékrendszeréhez. Ezt az alapértékben is nyomon tudjuk követni, mint a humanizmus, a jogállamiság elvének hangsúlyozása. Csakhogy ezek nem közös értékek: van olyan ország, amely jóváhagyja az abortuszt, van amelyik komoly szabályozás alatt tartja.”

Az Európai Unió, amely eredetileg egy szabadpiaci kezdeményezés volt, mára az értékek Európája lett – hívta fel a figyelmet a gondolkodó –, csakhogy ezek kizárólag a kortárs baloldal értékei. „Ez az, amibe Orbán nem egyezett bele. A jogállam elveit például, amit annak nevezünk, s amit számon kérnek Orbánon, de Gaulle sem tartotta be jobban, mint a magyar kormányfő. Orbán sokkal inkább védi az európai civilizációt azzal, hogy nem nyitja meg országának déli határait, mint a tárt karok politikájával az Európai Bizottság Brüsszelben”.

A civilizáció fontosabb, mint a gazdaság

Ez politikai kérdés, hiszen az értékeket nézve kizárólag a progresszív baloldal értékei érvényesülhetnek – illetve az olyan, jobboldalinak mondott pártoké, mint amilyen CDU – hangsúlyozta. Orbánon számon kérik a liberális demokráciát – éppen rajta, aki demokratikusabb is és liberálisabb is, mint azok, akik ezt rajta számon kérik – tette hozzá.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Magyarország elhagyja-e az Európai Uniót, Zemmour határozottan úgy válaszolt: „Nem hiszem. Már csak egyszerű gazdasági megfontolások miatt sem. Magyarország gazdasága erőteljesen függ a német autóipartól, (a beszélgető társak közbevetették. komoly francia autóipari beruházásokról is beszélhetünk) s azt hiszem, a németek sem hagynák távozni Magyarországot. A másik pedig a gyakran emlegetett támogatások rendszere, mely más régióbeli országokat, a cseheket is érint. Ne feledjük el: Magyarország éppen azért kapja ezt a kompenzációt, mert más volt szocialista országokkal együtt megnyitotta határait, szabaddá tette a nyugati országok kereskedelme, piacai számára. Támogatást kapnak ezek az országok, mások pedig profitálnak ebből, ha már az autóiparról esett szó. Mind a két félnek érdeke tehát ennek az állapotnak a fenntartása”.

A későbbi fejleményeket tekintve nem tartotta kizártnak, hogy a keresztény és demokratikus értékek alapján Orbán Lengyelország felé közelítsen, vagy ahhoz az olasz irányzathoz, amelyet Salvini képvisel. Szerinte az Európai Parlament lehet az ellenállás színtere, egy olyan fórum, amely egységesítheti a fenti vonulattal szemben álló pártokat, irányzatokat.

A civilizáció fontosabb, mint a gazdaság – így összegezte azokat a felvetéseket, miszerint vitatható lehet ezeknek a játszmáknak a fenntartása, gazdaságossága.