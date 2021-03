Kondor László: A vietnami háborúban forgattam

Megosztás Tweet



Egy háborús fotográfusról szól az az érdekfeszítő háborús dráma, melynek főszereplője Juliette Binoche. Az M2 Petőfi TV műsorán vasárnap 21.05-kor látható a film. Ám azt ezt megelőző Filmklubban a vietnami háború magyar veteránjával, Kondor Lászlóval lesz egy rendkívül érdekes beszélgetés.

Igazán különleges csemegére számíthatnak az M2 Petőfi TV nézői vasárnap este. A Filmklubban egy olyan, 1956-ban emigrált magyar fotográfus szólal meg, aki a vietnámi háború magyar veteránja.

A műsorból kiderül, hogy Kondor László az amerikai gyaloghadosztályban szolgált kilenc hónapig.

A kiképzésem majdnem fél évig tartott. Az előléptetésem után a sajtóirodán dolgoztam. Előttem nem sokkal ment el valaki, aki nagyon jó fényképész volt, így adódott a lehetőség – fogalmazott a műsorban Kondor László, akinek többször mondták: először is katona vagy, nem fotós.

A műsorban a magyar fotográfus igazán drámai képeit is láthatják majd a nézők. Maga is vallotta a nagy előd, Robert Capa elvét.

„Ha a kép nem jó, nem vagy elég közel hozzá” – mondta a ma is fiatalos, 78 éves fotós, aki számos érdekességről mesél még a vasárnap esti műsorban, akárcsak Tóth Balázs Zoltán fotótörténész.

A felvezető műsor utáni film is tartogat izgalmakat. Az Ezerszer is jó éjszakát című dráma főhőse, a munkájába is szerelmes hadifotós egy kétgyerekes családanya.

Rebecca (Juliette Binoche) háborús fotográfus, hat háborús övezetben a világon. Családja és két kislánya Norvégiában él. Rebecca az egyik bevetésénél megsérül egy robbantásban. Dubajba kerül a kórházba, ahol megmentik az életét.

Egy kis időre hazatér a családjához, de sehol sem találja a helyét. Kis időt kér a férjétől, de Marcus fájdalommal közli, hogy nem bírja tovább. Rebecca ezzel szemben úgy érzi, hogy a világnak szüksége van rá és arra, hogy tudósítson minden háborús borzalomról, ami ezen a világon történik. Egy napon egyik lányát is magával viszi. Arról, hogy milyen további érdekességeket tartogat a film, ön is meggyőződhet, ha vasárnap este 21.05-kor megnézi a többszörös díjnyertes alkotást az M2 Petőfi TV-n.