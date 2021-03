Kiszűrné az ukrán kormány a kettős állampolgárokat

Megosztás Tweet



Az önkormányzatokban különféle pozíciókat betöltő kárpátaljai magyarok számára rendkívül hátrányos lehet az ukrán kormány tervezete. A parlament elé kerülő tervezet egyik verziója szerint ugyanis a kettős állampolgárok nem lehetnének politikai tisztségviselők sem. Minderről a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt Fedinec Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatója.

– Az állampolgárság rendezésének kérdése az országok belső jogához tartozik – fogalmazott Fedinec Csilla, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatója.

Mint elmondta, a világban három fő modellt alkalmaznak. Az első, melyet Magyarországon is alkalmaznak, megengedi a kettős, vagy többes állampolgárságot. Van akik tiltják mindezt, így például Ukrajna és egyes országok csak feltétekkel engedik. Ide tartozik Németország, vagy Oroszország.

– Ukrajnában az elmúlt harminc évben csak egy állampolgárságot engedtek meg, ám az a különleges helyzet áll fenn, hogy soha nem létezett jogi mechanizmus arra nézve, hogyan lehet szankcionálni, ha valaki felvesz egy másik állampolgárságot is – mondta Fedinec Csilla.

– Az az elképzelés, amely most a parlament elé kerül, a rendezést két pont mentén próbálja elindítani. Az egyik szerint legalizálja a kettős állampolgárságot, míg a másik szerint egy hibrid rezsimet bevezetve a kettős állampolgárok nem tölthetnének be bizonyos pozíciókat. Mindez a kárpátaljai magyarok számára, akik az önkormányzatokban különféle tisztségeket töltenek be, rendkívül hátrányos lehet – tette hozzá a kutató.

A címlapfotó illusztráció.