Hamarosan Szlovákiában is megkezdik az oltást az orosz vakcinával

Két héten belül Szlovákiában is megkezdik az oltást az orosz vakcinával. Pozsony kétmillió adagot vásárol a Szputnyik nevű készítményből, amiből hétfőn meg is érkezett az első szállítmány. Az akadozó uniós vakcinabeszerzés szinte valamennyi tagországban feszültséget okoz. Magyarország után Szlovákia a második ország az Európai Unióban, amelyik más, tehát nem uniós forrásból is próbál vakcinát szerezni – közölte az M1 Híradója.